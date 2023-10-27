القبض على 11 متهمًا وأكثر من 3.8 ملايين قرص مخدر بالرياض

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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، وترويجها فيها أسفرت عن ضبط (3,860,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض. اضافة اعلان





القبض على 8 مقيمين و3 مواطنين





اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم





التعامل مع البلاغات الخاصة بالمهربين بسرية

