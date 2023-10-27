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الشرط الوحيد لمنح تراخيص العمل في المملكة للشركات الأجنبية

الشركات الاجنبية
الشركات الأجنبية
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كشفت وزارة الاستثمار، عن المستندات المطلوبة والشروط والقيود المعتمدة لتقديم خدمة الترخيص التجاري للمنشآت الأجنبية بنسبة 100%.اضافة اعلان
ويقصد بالشركات التي ترغب في ممارسة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المملكة أو التجارة الإلكترونية.


المشاركة في 3 أسواق إقليمية أو عالمية

وأكدت أنه يلزم تقديم صورة السجلات التجارية للمنشأة المشاركة في 3 أسواق إقليمية أو عالمية على الأقل، مصدقة من السفارة السعودية.
إضافة إلى القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة طالبة الترخيص مصدقة من سفارة المملكة.


شروط الحصول على ترخيص استثماري

1ـ تقديم طلب بشكل رسمي إلى وزارة الاستثمار في المملكة لترخيص الشركة.
2ـ كتابة عقد التأسيس الخاص بالشركة بشكل قانوني يحوي بنود الاتفاق بين إدارة الشركة والشركاء في حال وجودهم.
3ـ إرفاق نسخة من عقد التأسيس بعد تصديقه من سفارة المملكة التي تتواجد في بلد المستثمر.
4ـ يتم تحديد نوع النشاط الممارس في الشركة بالاتفاق مع الشركاء وبيانات أخرى مثل اسم الشركة ورأس مالها وقرار تعيين المدير العام ومهام مجلس الإدارة.


تقديم طلب التأسيس لوزارة التجارة

5ـ يقدم مؤسس الشركة طلب تأسيس الشركة إلى وزارة التجارة والاقتصاد ليتم حجز اسم للشركة ويتم ذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام.
6ـ كتابة النظام الخاص بالشركة ليتم تصديقه من قبل كاتب العدل وذلك خلال يومين على الأكثر.
7ـ الإعلان عن مؤسس الشركة واسمها في الجريدة الرسمية.
8ـ تسجل الشركة في الغرفة التجارية وفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية وإدارة الهجرة والجوازات وفي وزارة الداخلية.

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