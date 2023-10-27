نجاح الضغوط الإسلامية.. مشروع قانون يحمي "المصحف الشريف" في الدنمارك

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قدمت الحكومة الدنماركية، اليوم الجمعة، مشروع قانون معدلاً لحظر حرق المصحف على أراضيها، بعدما قوبلت نسخة أولى من القانون بانتقادات بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير وصعوبات تنفيذه. اضافة اعلان

وكانت الحكومة قد أعلنت في نهاية أغسطس الماضي أنها تريد سنّ تشريع في هذا الشأن بعد حرق مصحف على أراضيها، الأمر الذي أثار غضبًا داخل الدول الإسلامية وهدّد الأمن القومي.





المعاملة غير المناسبة للكتب المقدسة





غضب الدول الإسلامية هدد الأمن القومي





مشروع القانون الأول



وقالت وزارة العدل في بيان: "لقد تمّ تقييد نطاق مشروع القانون ليستهدف المعاملة غير المناسبة للكتب المقدسة ذات الأهمية الدينية الكبيرة على وجه التحديد".وأشارت وزارة العدل الدنماركية أنه سيتم مناقشة مشروع القانون خلال جلسة البرلمان التي ستُعقد في 14 نوفمبر القادم.وأعلنت الحكومة في نهاية أغسطس الماضي أنها تريد سنّ تشريع في هذا الشأن بعد حرق مصحف على أراضيها، الأمر الذي أثار غضباً داخل الدول الإسلامية وهدّد الأمن القومي.وحاول مئات المتظاهرين في العراق ـ على سبيل المثال ـ المؤيّدين للزعيم الديني النافذ مقتدى الصدر تنظيم مسيرة باتجاه السفارة الدنماركية في بغداد نهاية شهر يوليو.وتعرّض مشروع القانون الأول لانتقادات من جانب البعض الذي رأى فيه عودة إلى جريمة التجديف، ومن جانب قانونيين يخشون صعوبات في تنفيذه.