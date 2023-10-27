تنبيه عاجل من سكني للمطلقات والأرامل بخصوص الاستفادة من الدعم

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كشف برنامج سكني عن شروط استفادة المطلقات والأرامل من الدعم السكني.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق، ومن ضمنها أن يتم مرور سنتين على الطلاق". اضافة اعلان





"بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتان على الطلاق، ويمكنك زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي: حياك الله،"بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتان على الطلاق، ويمكنك زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي: https://t.co/QnUfPdJboy October 27, 2023

مرحباً، يمكن لأخواتنا الأرامل الإستفادة من منتجات الوزارة في حال كانوا مستوفين للشروط، يرجى استكمال إجراءات التسجيل للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر زيارة الرابط التالي: https://t.co/QnUfPdJboy October 27, 2023

طريقة التسجيل في سكني للمطلقات والأرامل



شروط الحصول على دعم سكني للمطلقات والأرامل



الوثائق المطلوبة للتقديم على برنامج سكني

