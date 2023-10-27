تنبيه عاجل من سكني للمطلقات والأرامل بخصوص الاستفادة من الدعم

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كشف برنامج سكني عن شروط استفادة المطلقات والأرامل من الدعم السكني.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق، ومن ضمنها أن يتم مرور سنتين على الطلاق".
حياك الله،— العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) October 27, 2023
"بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتان على الطلاق، ويمكنك زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي:https://t.co/QnUfPdJboy"
أما فيما يتعلق بالأرامل، فأوضح أنه "يمكن لأخواتنا الأرامل الاستفادة من منتجات الوزارة في حال كن مستوفيات للشروط".
ودعا البرنامج إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، واستكمال إجراءات التسجيل للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر زيارة الرابط التالي: (اضغط هنا).
مرحباً، يمكن لأخواتنا الأرامل الإستفادة من منتجات الوزارة في حال كانوا مستوفين للشروط، يرجى استكمال إجراءات التسجيل للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر زيارة الرابط التالي:https://t.co/QnUfPdJboy— العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) October 27, 2023
طريقة التسجيل في سكني للمطلقات والأرامل يمكن التسجيل باتباع الخطوات الآتية:
-تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الإسكان (من هنا).
-أدخلي كافة البيانات المطلوبة وهي (رقم بطاقة الأحوال الشخصية، رقم الدفتر العائلي).
-كتابة البيانات الشخصية (رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد).
-ستصلكِ رسالة على الجوال تحققي من الرمز المرئي المرسل على الجوال.
-افتحي الرابط الخاص بالتطبيق وأرفقي المستندات الخاصة بالراتب أو الدخل الشهري.
-أكدي التسجيل وستصلكِ رسالة أخرى عبر الجوال لتأكيد تنفيذ القبول أو الرفض.
شروط الحصول على دعم سكني للمطلقات والأراملحتى تتمكن المطلقات والأرامل من الحصول عليها بسهولة، لابد من انطباق الشروط التالية عليها:
-أن تكون سعودية الجنسية.
-شرط أساسي الإقامة داخل أراضي المملكة.
-أن تكون المرأة المطلقة هي المعيل الأول لأبنائها.
-ألا يزيد عمر الأولاد الذكور عن 25 عامًا.
-أن يمر عامان على الطلاق.
-ألا تكون لديها سكن خاص.
-ألا تمتلك دخلاً ثابتًا مستقلاً.
الوثائق المطلوبة للتقديم على برنامج سكني-صورة عن السجل المدني الخاص بأسرة المتقدمة.
-إذا كانت المتقدمة يتيمة يجب تقديم شهادة وفاة الوالد/ الوالدة.
-صورة من إقرار العائلة.