أخبار السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن كتب الفصل الدراسي الثاني واحصل على شقة من سكني

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
وزير الخارجية: وقف إطلاق النار في غزة خطوة بالاتجاه الصحيح وندعو لوقف كامل
قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، إن وقف إطلاق النار في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح وهناك حاجة لوقف كامل للأعمال القتالية.
مركز الملك سلمان للإغاثة يجهز 300 شاحنة محملة بالمساعدات لغزة
أفاد مراسل فضائية "الإخبارية"، أن مركز الملك سلمان للإغاثة أعد 300 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية استعدادا للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.
وزارة التعليم تتيح للمعلمين والطلاب تحميل كتب الفصل الدراسي الثاني
أتاحت وزارة التعليم للمعلمين والطلاب تحميل كتب الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية، وبشكل مباشر عبر الرابط التالي : http://ien.edu.sa
كيف أحصل على شقة من سكني 1445؟
تتيح منصة سكني للمواطنين الحصول على وحدة سكنية عند توفر الشروط المطلوبة، واتباع الخطوات التي حددها البرنامج.
حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد 1445
تتيح الإدارة العامة للمرور، حجز مواعيد للحصول على الخدمات المتنوعة، عبر فروعها المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.
تسجيل المتزوجة في حساب المواطن كمستفيد رئيسي بـ4حالات.. تعرفي عليها
حدد حساب المواطن أربع حالات يتم فيها تسجيل الزوجة كمستفيد رئيس في برنامج الدعم.
تنبيه جديد بخصوص موعد صرف التأمينات
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات التأمينات.
"الغطاء النباتي" يطلق برنامج جاهزية رواد المهمات البرية
أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تدشين برنامج جاهزية رواد المهمات البرية.
فتح التوظيف في الهيئة الملكية لمحافظة العلا
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفر 19 وظيفة "إدارية، مالية، تقنية، قانونية، هندسية"، لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:
"البلدية": أول 20 دقيقة في مواقف السيارات المدفوعة مجاناً
اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات ومتطلبات مواقف السيارات المدفوعة، والتي تهدف إلى تنظيم عملية تأجيرها في الأنشطة التجارية أو المباني الحكومية أو الأراضي الفضاء.