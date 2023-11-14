أخبار السعودية.. تفاصيل يرنامج ابتعاث المعلمين لدراسة اللغة الصينية وإنذار أحمر لسكان هذه المناطق

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
وصول 4 شاحنات سعودية محملة بمواد إغاثية وإعاشية إلى غزة
وصلت، صباح اليوم الثلاثاء، 4 شاحنات سعودية إلى قطاع غزة محملة بمواد إغاثية متنوعة لإغاثة الفلسطينيين المتضررين من الأزمة الحالية.
كل ما تريد معرفته عن برنامج ابتعاث المعلمين والمعلمات لدراسة اللغة الصينية
أعلنت وزارة التعليم، عن فتح باب التقديم على برنامج ابتعاث المعلمين والمعلمات لدراسة اللغة الصينية.
"التعليم" توضح النسبة الشرطية في الفصل الثالث والدور الثاني لحالات محددة
كشفت وزارة التعليم، أن النسبة الشرطية التي يتوجب على الطالب الحصول عليها في ورقة الاختبار النهائي سيعمل بها في اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث.
إنذار أحمر وتحذير من "الأرصاد" والدفاع المدني على 7 مناطق لـ 9 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.
ذروة الأمطار.. خبير طقس يُحذر سكان هذه المناطق من تقلبات الـ 36 ساعة القادمة
حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من استمرار الحالة المطرية على أجزاء ومناطق المملكة.
هل يمكن التفويض لاستلام بطاقة الهوية الوطنية؟
أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إمكانية تفويض الغير لاستلام بطاقة الهوية الوطنية بعد إصدارها.
شاهد.. غزارة وقوة أمطار الناصفة شرق القريات
بالتزامن مع الحالة الجوية والطقس غير المستقر بأجواء المملكة، شهدت محافظة القريات بمنطقة الجوف شمال الملكة، اليوم الثلاثاء، هطول كميات غزيرة من الأمطار الغزيرة، مصحوبة بتساقط البرد.