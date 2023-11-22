وزير الخارجية: وقف إطلاق النار في غزة خطوة بالاتجاه الصحيح وندعو لوقف كامل

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قال
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، إن وقف إطلاق
النار في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح وهناك حاجة لوقف كامل للأعمال القتالية.
المملكة ترفض استخدام المساعدات كعقاب جماعي
وأضاف وزير الخارجية السعودي في كلمه له خلال زيارة اللجنة الوزارة العربية الإسلامية إلى بريطانيا، أنه يتعين ألا تُستخدم المساعدات الإنسانية لـ غزة وسيلة للعقاب الجماعي.
لابد من إيصال الماء والغذاء والدواء إلى غزة
وأشار بن فرحان إلى أن مجلس الأمن الدولي أمامه خيارين إما التواطؤ في العقاب الجماعي أو إيصال الماء والغذاء والدواء للمدنيين في قطاع غزة.
يأتي هذا مع صول اللجنة الوزارية العربية الإسلامية إلى مقر وزارة الخارجية البريطانية، لتقي بوزير الخارجية البريطاني.
كما يأتي إنفاذاً لقرار التكليف الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض بأن يرأس وزير الخارجية، بصفتها ترأس القمة العربية 32 والإسلامية،جولة زيارات رسمية تشمل عدداً من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.