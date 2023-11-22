الخميس، 09 جمادى الأولى 1445 ، 23 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية: وقف إطلاق النار في غزة خطوة بالاتجاه الصحيح وندعو لوقف كامل

فيصل بن فرحان وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، إن وقف إطلاق النار في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح وهناك حاجة لوقف كامل للأعمال القتالية.اضافة اعلان

المملكة ترفض استخدام المساعدات كعقاب جماعي


وأضاف وزير الخارجية السعودي في كلمه له خلال زيارة اللجنة الوزارة العربية الإسلامية إلى بريطانيا، أنه يتعين ألا تُستخدم المساعدات الإنسانية لـ غزة وسيلة للعقاب الجماعي.

لابد من إيصال الماء والغذاء والدواء إلى غزة


وأشار بن فرحان إلى أن مجلس الأمن الدولي أمامه خيارين إما التواطؤ في العقاب الجماعي أو إيصال الماء والغذاء والدواء للمدنيين في قطاع غزة.

يأتي هذا مع صول اللجنة الوزارية العربية الإسلامية إلى مقر وزارة الخارجية البريطانية، لتقي بوزير الخارجية البريطاني.

 كما يأتي إنفاذاً لقرار التكليف الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض بأن يرأس وزير الخارجية، بصفتها ترأس القمة العربية 32 والإسلامية،جولة زيارات رسمية تشمل عدداً من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

قطر تُعلن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة

وصباح اليوم، كشفت وزارة الخارجية القطرية أن دولة قطر تُعلن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين دولة الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

التوصل لهدنة إنسانية في غزة

وأكدت أن الجهود أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدءها خلال ٢٤ ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد.

اقرأ أيضا

مساعدات لغزة
2:27 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

"سلمان للإغاثة" يبدأ توزيع المواد الإغاثية المتنوعة للمستفيدين في قطاع غزة

أخبار السعودية
1:51 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. أماكن تطعيم الأنفلونزا الموسمية بالرياض وتسجيل زوجة المواطن في الضمان

جمعية اسرتي
1:36 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

"أسرتي" بالمدينة المنورة تطلق مبادرة "القيم الوطنية الأسرية"

67866
12:54 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

بالشرقية.. استمرار تساقط الأمطار بغزارة على حفر الباطن (فيديو)

اقرأ أيضا

اعتبارًا من اليوم.. هيئة التأمين تبدأ أعمالها كجهة تنظيمية مستقلة لقطاع التأمين

سارع بالتقديم.. “STC” تطرح وظائف شاغرة للعمل في الرياض

شاهد.. كيف حوّلت السيول القوية شمال الزبيرة لبحيرات في حائل؟

بهذه المناطق.. "الحصيني" يُحذر من تقلبات جوية خلال الـ 36 ساعة القادمة

عاجل.. كيف أحجز "أرضًا مجانية" في سكني؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ف76876867 3:05 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

وزير الخارجية: رسالتنا واضحة يجب إيقاف الحرب في غزة فورًا ورفع الحصار

5588 3:03 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

"اللجنة الوزارية" تبحث الأوضاع في غزة مع وزير الخارجية الروسي

download 12:00 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

المملكة ترحب بإقرار مجلس الأمن مشروعًا بشأن هدنة إنسانية في غزة

فيصل بن فرحان وزير الخارجية 1:27 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني الأوضاع في غزة

اقرأ أيضا

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
11:01 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تتجاوز 528 مليون ريال

أهم 10
10:46 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. أمطار رعدية وسيول وتنبيه من حساب المواطن حول "إيقاف الخدمات"

678768
10:12 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

السيول تقطع طريق الهبكة بين العويقيلة ورفحاء بالحدود الشمالية (فيديو)

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
9:46 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

35 في جدة.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار غزيرة وسيول
2:01 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار غزيرة ورياح قوية على الرياض و11 منطقة حتى هذا الموعد

أخبار السعودية
1:51 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. أماكن تطعيم الأنفلونزا الموسمية بالرياض وتسجيل زوجة المواطن في الضمان

الضمان الاجتماعي المطور
1:04 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة تسجيل زوجة المواطن "غير السعودية" أو مطلقته أو أرملته في الضمان الاجتماعي

عبدالعزيز بن حسن البوق
12:50 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

اعتبارًا من اليوم.. هيئة التأمين تبدأ أعمالها كجهة تنظيمية مستقلة لقطاع التأمين

التطعيم ضد الأنفلونزا
12:10 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. مواعيد وأماكن الحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية في الرياض

سكني
11:15 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. كيف أحجز "أرضًا مجانية" في سكني؟