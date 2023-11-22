وزير الخارجية: وقف إطلاق النار في غزة خطوة بالاتجاه الصحيح وندعو لوقف كامل

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قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، إن وقف إطلاق النار في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح وهناك حاجة لوقف كامل للأعمال القتالية. اضافة اعلان





المملكة ترفض استخدام المساعدات كعقاب جماعي



لابد من إيصال الماء والغذاء والدواء إلى غزة



قطر تُعلن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة



التوصل لهدنة إنسانية في غزة



وأضاف وزير الخارجية السعودي في كلمه له خلال زيارة اللجنة الوزارة العربية الإسلامية إلى بريطانيا، أنه يتعين ألا تُستخدم المساعدات الإنسانية لـ غزة وسيلة للعقاب الجماعي.وأشار بن فرحان إلى أن مجلس الأمن الدولي أمامه خيارين إما التواطؤ في العقاب الجماعي أو إيصال الماء والغذاء والدواء للمدنيين في قطاع غزة.يأتي هذا مع صول اللجنة الوزارية العربية الإسلامية إلى مقر وزارة الخارجية البريطانية، لتقي بوزير الخارجية البريطاني.كما يأتي إنفاذاً لقرار التكليف الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض بأن يرأس وزير الخارجية، بصفتها ترأس القمة العربية 32 والإسلامية،جولة زيارات رسمية تشمل عدداً من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.وصباح اليوم، كشفت وزارة الخارجية القطرية أن دولة قطر تُعلن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين دولة الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".وأكدت أن الجهود أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدءها خلال ٢٤ ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد.