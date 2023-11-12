عاجل.. أخبار السعودية.. تنبيه من "التعليم" بخصوص الاختبارات ووقف المعاش عن الوريث في هذه الحالة

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
وزارة التجارة تحذر أصحاب هذه المركبات من حوادث محتملة
أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 44 مركبة بورش "تايكان" موديل 2013، بسبب خلل قد يؤدي إلى نشوب حريق.
تنبيه من "التعليم" بخصوص اختبارات الطلاب
أكدت وزارة التعليم على المدارس ضرورة مراعاة العامل النفسي للطلاب والطالبات، وعدم التدخل في شؤون الطلاب ومقاطعتهم أثناء وقت الاختبار، وعدم إعطاء أهمية للاختبار أكثر مما يستحق.
3 برامج نفسية وتربوية لدعم الطلاب خلال الاختبارات
أطلقت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، خطة إشرافية لضمان جودة أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، تتضمن برنامج الدعم المعنوي والنفسي الذي تنفذه إدارات التوجيه الطلابي للبنين والبنات.
وزير الصحة: الطفل مستقبل الدولة ويجب الاهتمام به
قال وزير الصحة فهد الجلاجل: إن الطفل مستقبل الدولة ويجب الاهتمام به.
رد من التأمينات.. هل يصرف المعاش مع وجود الوظيفة وحساب المواطن؟
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الحالة التي يتم فيها إيقاف معاش التأمينات للوريث.
عبر"أبشر".. كيف تحصل على لوحة مركبتك المميّزة بكل سهولة؟
أعلنت الإدارة العامة للمرور في الأمن العام طرح لوحات إلكترونية، وذلك عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" غدًا.
جامعة الملك فيصل تبدأ التسجيل في البرامج التدريبية المهنية الاحترافية
أعلنت جامعة الملك فيصل، ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم "عن بُعد"، عن بدء التسجيل في "المستوى المتقدم" من البرامج التدريبية للحصول على الشهادات المهنية الاحترافية.
تدشين الخطة التنفيذية للبرنامج الوطني للتشجير ومكافحة التصحر
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الوزير عبد الرحمن الفضلي دشن اليوم، الخطة التنفيذية للبرنامج الوطني للتشجير.
يجري كالنهر.. شاهد قوة سيل وادي الفرع جنوب المدينة
استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، جرت السيول المتدفقة على وادي الفرع، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على منطقة المدينة المنورة.