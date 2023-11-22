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"الغطاء النباتي" يطلق برنامج جاهزية رواد المهمات البرية

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برنامج جاهزية
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أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تدشين برنامج جاهزية رواد المهمات البرية.

تنفيذ مهام حماية الغطاء النباتي بالمملكةاضافة اعلان

وأوضح أن البرنامج يأتي بإشراف مباشر من الإدارة العامة لرأس المال البشري بالمركز للعمل على تطوير الموظفين في شتى المجالات؛ومنها تنمية مهارات الاستعداد، والحفاظ على السلامة المهنية، وتجاوز المخاطر أثناء تنفيذ مهام حماية الغطاء النباتي في جميع مناطق المملكة ومختلف بيئاتها التي تتنوع بين الصحراوية والساحلية والجبلية.




أهم أهداف برنامج جاهزية الرواد

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى اكتساب العديد من المهارات القيادية، التي تتضمن جاهزية السيارات المخصصة للمهمات البرية في الصحراء والطرق الوعرة،ومعرفة طبيعة المناطق المستهدف تنفيذ الأعمال بها لحماية الغطاء النباتي، إضافة إلى اكتساب مهارات الإسعافات الأولية المتعلقة بالمهمات، ومهارات معرفة الاتجاهات في الصحراء فيحال تعطُّل الاتصال أو فقدانه،وتجهيز الإمداد اللوجستي للرحلة.




مهارات مختلفة يتعلمها المتدربون

وبين أنه نهفور الانتهاء من البرنامج، سيكتسب المتدربون مهارات تتعلق بمعرفة طبيعة المنطقة البرية المستهدف تنفيذ مهمة العمل بها، مثل أنواع وأشكال النباتات الصحراوية؛ حيث إن الأنواع النباتية تدل على مدى صلاحية المنطقة للسير فيها من عدمه.
كما يزداد المتدرب معرفة بالتضاريس الصحراوية في كل منطقة، إضافة إلى مهارات الإسعافات الأولية، التي تشمل الإنعاش القلبي، وطرق التعامل مع العطش، ولدغ العقرب أو الثعبان، وضربات الشمس وحالات الفزع والخوف وغيرها، ومعرفة الاتجاهات في حال التيه، وتتضمن الاتجاهات في المناطق المختلفة(الحصوية والشجرية والصخرية) والاتجاهات عن طريق الظل.


تجهيز الدعم اللوجستي للرحلات

كما تتناول المهارات المكتسبة تجهيز الإمداد اللوجستي للرحلات والمهام المرتبطة بها، مثل الإمداد بالطعام والماء والمعدات المناسبة، والتأكد من جاهزية السيارة، وقنوات التواصل، والجاهزية الصحية والنفسية.

تنمية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وحمايتها

يشار إلى أن مركز الغطاء النباتي يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وحمايتها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، فضلًا عن الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية البيئية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

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