كيف أحصل على شقة من سكني 1445؟

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تتيح منصة سكني للمواطنين الحصول على وحدة سكنية عند توفر الشروط المطلوبة،
واتباع الخطوات التي حددها البرنامج.
وفي حالة الرغبة بالتقدم بطلب الحصول على شقة من منصة سكني فلابد من اتباع الخطوات التالية:
1ـ التوجه إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمنصة سكني.
الخطوات اللازمة للتسجيل في منصة سكني
2ـ تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول الخاصة بهم.
3ـ اختيار الوحدة المرغوب في الحصول على تمويل عقاري إليها أو القيام بملء حجز وحدة سكنية من السوق العقاري.
4ـ ملء النموذج المعروض بالبيانات والمعلومات المطلوبة.
التأكد من صحة البيانات المدخلة
5ـ القيام بإرسال الطلب للتمكن من الحصول على التمويل العقاري بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة.
6ـ القيام بتصفح العروض التمويلية المرسلة إلى المستفيد والتي ترسلها الجهات التمويلية المشاركة
7ـ في حالة وجود عرض مناسب ضرورة اختيار من القائمة التي تحوي عروض البنوك المشاركة.
8ـ وأخيرا ضرورة متابعة الطلب الذي تمت الموافقة عليه عن طريق التوجه لإحدى فروع البنك المنتشرة عبر أنحاد المملكة.
لابد قبل التقدم بطلب الحصول على شقة من سكني استيفاء الشروط التي حددتها
الوزارة والتي سوف نذكرها كما يلي:
شروط الحصول على شقة من منصة سكني
1ـ ضرورة التقدم على طلب التمويل العقاري عبر الجهات التمويلية المعتمدة.
2ـ أن يكون المتقدم بطلب الحصول على الشقة سعودي الجنسية.
3ـ يجب على المستفيد أن يكون مقيما في المملكة بشكل دائم.
4ـ أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم 25 عاما.
ألا يكون المستفيد مالك لعقار مسجل باسمه
5ـ ضرورة ألا يكون المستفيد أو أحد أفراد أسرته مالكين بعقار مسجل باسمهم.
6ـ ألا يكون المستفيد قد حصل بشكل أو بآخر على الدعم السكني مسبقا.
برنامج القسط الميسرفي وقت سابق، أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن إطلاقها برنامج القسط الميسر، الذي يأتي تلبية
لاحتياجات المستفيدين بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة واحتياجهم لتملك
السكن الملائم، وذلك ضمن جهود الشركة للمساهمة في تحقيق نسب التملك لتصل إلى 70%
في عام 2030.
برنامج القسط الميسر مدعوم السعر وأوضحت
"الوطنية للإسكان" أن برنامج القسط الميسر مدعوم السعر، وسيطبق في
مرحلته الأولى على 12 مشروعًا في مختلف مناطق المملكة ويتم تحديثها بشكل مستمر.
كما يهدف البرنامج إلى زيادة نسبة التملك لمستفيدي برنامج سكني غير القادرين على تحمل أعباء السكن الذين لا تتجاوز صافي رواتبهم 7000 آلاف ريال وبأقساط شهرية ميسرة بدون دفعة أولى تبدأ من 850 ريالاً.
شقق سكنية ضمن مواقع مميزة
ويشمل البرنامج مشاريع تحت الإنشاء من نوع شقق سكنية ضمن مواقع مميزة في ضواحي ومجتمعات الوطنية للإسكان.
دعم إضافي بحد أقصى 100 ألف ريال
كما سيتم تقديم دعم إضافي بحد أقصى 100 ألف ريال، مع تقديم باقة الدعم السكني الإضافية للمستفيدين بمبلغ 150 ألف ريال بعد شراء الوحدة بالسعر شاملاً الدعم الإضافي.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل البرنامج بكل يسر وسهولة من خلال موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني عبر هذا الرابط.
الحجز في المشاريع المشمولة بالبرنامج كما يمكن
لمستفيدي الدعم السكني الحجز في المشاريع المشمولة بالبرنامج في مرحلته الأولى من
خلال زيارة مراكز سكني الشامل في كل من محافظة جدة والمنطقة الشرقية والمدينة
المنورة.
تحقق الكفاءة والفعالية للدعم السكني
وأكدت الشركة الوطنية للإسكان استمرارية الدعم بما يُمكّن الأسر السعودية من تملك السكن الملائم،
وذلك من خلال برامج وممكنات تحقق الكفاءة والفعالية للدعم السكني المقدم للمستفيدين الأشد حاجة وتعزز من فرص تملكهم للمسكن بما يتوافق مع احتياجاتهم الفعلية وقدراتهم التمويلية.
توفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار مناسبة
يذكر أن "الوطنية للإسكان" هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى:
- زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية.
- تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.