الخميس، 09 جمادى الأولى 1445 ، 23 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تسجيل المتزوجة في حساب المواطن كمستفيد رئيسي بـ4حالات.. تعرفي عليها

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حدد حساب المواطن أربع حالات يتم فيها تسجيل الزوجة كمستفيد رئيس في برنامج الدعم.
وهذه الحالات هي:
إذا كان الزوج فاقدًا للأهلية اضافة اعلان
إذا كان الزوج متغيبًا
في حال كانت متزوجة من غير سعودي
إذا كان الزوج سجينًا. 
واشترط البرنامج "إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة".


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

حساب المواطن

يشار إلى أن حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

اقرأ أيضا

وظائف فرص شاغرة
1:49 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

رواتب ومزايا وتأمين.. "أرامكو" تطرح وظائف لحملة الدبلوم فأعلى

الضمان الاجتماعي المطور
1:04 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة تسجيل زوجة المواطن "غير السعودية" أو مطلقته أو أرملته في الضمان الاجتماعي

مؤسسة-مسك-1200x900
10:53 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

رابط التقديم.. مؤسسة مسك توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

تسيجل المواليد
10:06 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة استخراج شهادة الميلاد والهوية الوطنية عبر أبشر.. خطوة بخطوة

اقرأ أيضا

بالتفاصيل.. طريقة الحصول على رخصة مقدمي الخدمات البيئية 1445

"إيقاف خدمات".. تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للزوجة في حال تغيب الزوج

عاجل.. رواتب تصل إلى 8 آلاف ريال.. مئات الوظائف الشاغرة في 6 مدن

حساب المواطن: الزوجة الأجنبية تستحق الدعم في هذه الحالة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 6:08 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

عاجل.. مع إقرار التعديلات الجديدة.. تعرف على الحد المانع من استحقاق حساب المواطن؟

حساب المواطن 3:53 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

خطوات الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن

حساب المواطن 9:34 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص المكافآت الممنوحة للعسكريين

img 4:03 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

توضيح مهم من حساب المواطن حول احتساب قيمة الدعم

اقرأ أيضا

مدينة الملك سعود الطبية - سعود الطبية
7:33 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

وظائف إدارية شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية

برنامج ريف - ريف
6:36 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

ما هي مدة دراسة الطلب لمستفيدي برنامج التنمية الريفية ؟

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
6:00 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. عشرات الوظائف في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

الراتب - ريال 0 عملة
4:36 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تنبيه جديد بخصوص موعد صرف التأمينات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار غزيرة وسيول
2:01 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار غزيرة ورياح قوية على الرياض و11 منطقة حتى هذا الموعد

أخبار السعودية
1:51 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. أماكن تطعيم الأنفلونزا الموسمية بالرياض وتسجيل زوجة المواطن في الضمان

الضمان الاجتماعي المطور
1:04 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة تسجيل زوجة المواطن "غير السعودية" أو مطلقته أو أرملته في الضمان الاجتماعي

عبدالعزيز بن حسن البوق
12:50 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

اعتبارًا من اليوم.. هيئة التأمين تبدأ أعمالها كجهة تنظيمية مستقلة لقطاع التأمين

التطعيم ضد الأنفلونزا
12:10 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. مواعيد وأماكن الحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية في الرياض

سكني
11:15 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. كيف أحجز "أرضًا مجانية" في سكني؟