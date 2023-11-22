تسجيل المتزوجة في حساب المواطن كمستفيد رئيسي بـ4حالات.. تعرفي عليها

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حدد حساب المواطن أربع حالات يتم فيها تسجيل الزوجة كمستفيد رئيس في برنامج الدعم.

وهذه الحالات هي:

إذا كان الزوج فاقدًا للأهلية اضافة اعلان

إذا كان الزوج متغيبًا

في حال كانت متزوجة من غير سعودي

إذا كان الزوج سجينًا.

واشترط البرنامج "إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة".



يمكن للمتزوجة التقديم في برنامج #حساب_المواطن كمستفيد رئيسي في الحالات التالية: pic.twitter.com/0guG56aNT0 — حساب المواطن (@citizenaccount) November 22, 2023

خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



حساب المواطن

