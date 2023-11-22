الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

elaosboa26410
أمطار ورياح شديدة بالمملكة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار  وأتربة مثارة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف".
2 - منطقة تبوك، وتشمل "البدع والحقل وضباء ونيوم شرما والوجه وأملج وتبوك وتيماء".
3 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "الرايس وينبع وبدر ووادي الفرع والحناكية والعهد والعلا والعيص وخيبر".
4 - منطقة حائل، وتشمل "الحائك والغزالة والسليمي والشملي والغزالة والشنان وبقعاء وحائل وسميراء".
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة والقنفذة والليث والكامل والجموم وبحرة والخرمة وتربة ورانية والموية والعرضيات والطائف وأضم وميسان".
6 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
7 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش وفرسان”.
8 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".
9 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى العاشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

وزارة الحج والعمرة
1:47 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

"الحج" تلزم مفوض شؤون حجاج الخارج بـ 5 متطلبات

889089
1:47 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

أمانة العاصمة المقدسة تدعو ملاك المباني لهذا الأمر المهم

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

جوجل تعمل على إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو
1:02 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

اقرأ أيضا

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

بالتواريخ.. تعرف على أحدث مزادات هيئة الزكاة والضريبة

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح..ما لاتعرفه عن الشاحنات الهيدروجينية وموعد صرف الدعم السكني

انخفاض ملحوظ.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم

شاهد.. ماذا فعلت الأمطار والسيول بمطار الملك فهد في الدمام؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

image_750x_64e5a460afdea 1:10 م الأحد، 19 نوفمبر 2023

عاجل.. إنذار أحمر بالرياض و11 منطقة.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة لـ11 مساءً

images 3:11 ص السبت، 18 نوفمبر 2023

إنذار أحمر لـ 11 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

أمطار المملكة 6 2:59 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

لـ 9 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق

أمطار غزيرة 4:06 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من حالة مطرية قوية على 10 مناطق

اقرأ أيضا

F_evufuWYAAWVvu
7:36 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

منها الرياض.. "الحصيني" يُحذر من سحب فوق المباني وبرد ورطوبة بعدة مناطق

أمطار وسيول
7:19 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. منها الرياض ومكة والمدينة.. أمطار رعدية على معظم المناطق

وزارة العدل
4:49 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

"العدل": إنجاز نحو 6 ملايين عملية عبر مركزي تدقيق وتهيئة الدعاوى

F_fgxudXoAE0wwf
3:00 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. إنقاذ شخص علق في مرتفع جبلي بالرياض

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

elaosboa26410
2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

جوجل تعمل على إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو
1:02 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

876ة
1:00 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

وزارة التجارة
12:17 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

العمل
12:01 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

قبل بداية مشروعك الجديد.. 6 خطوات لإعداد دراسة الجدوى