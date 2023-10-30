10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة وتأمين صحي مجاني مدى الحياة

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الاثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي:
كيف تحسب قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة الأخيرة؟
يتساءل بعض المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي حول طريقة حساب الاستحقاق، وذلك على ضوء الزيادة الأخيرة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
بشرى.. تأمين صحي مجاني مدى الحياة خلال أشهر.. تعرف على التفاصيل
أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل، أن منتصف العام القادم سيشهد بدء تطبيق «التأمين الوطني»، وهو تأمين ممول من الدولة ليس له تجديد سنوي، ويستمر مدى الحياة.
"الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على مكة والمدينة ومعظم المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
بداية نجم "السماك".. خبير طقس يُحذر من انتشار هذه الأمراض بسبب التقلبات الجوية
حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من التقلبات الجوية التي تشهدها أجواء المملكة وتسبب انتشار بعض الأمراض.
مع تعليق الدراسة بجازان والنماص.. خطوات تساعد الطلاب على الاستفادة من منصة "مدرستي"
أعلنت إدارتا التعليم بجازان والنماص، تعليق الدراسة حضوريًا في المدارس التابعة لهما اليوم الاثنين، وجعلها عن بعد عبر منصة مدرستي، بناءً على تحذير المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة الجوية.
اعتبارًا من الأحد القادم.. بدء الدوام الشتوي في مدارس تعليم الرياض
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أن بداية تطبيق الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة "البنين والبنات"، ستكون اعتبارًا من الأحد المقبل.
برفقة والديهما.. التوأم السيامي النيجيري حسن وحسينة يصل الرياض
وصل، اليوم الاثنين، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، التوأم السيامي النيجيري "حسانة وحسينة" برفقة والديهما.
مواعيد التسجيل المبكر للفصل الدراسي الثاني بجامعة أم القرى (التفاصيل والشروط)
أعلنت جامعة أم القرى، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، عن موعد التسجيل المبكر للفصل الدراسي الثاني من العام 1445هـ.
هل يجوز للمسلم التعامل مع المحلات التي ترفع قيمة الدَّيْن بحجة صرفه في أعمال الخير.. اللجنة الدائمة للفتوى تجيب
أعلنت اللجنة الدائمة للفتوى، أنها اطلعت على ما ورد إلى سماحة المفتى العام من المستفتي فهد بن صالح بن راشد العموش، والمحالة إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.
معظمهم أطفال.. عشرات الشهداء والجرحى في غارات صهيونية على قطاع غزة
استشهد عشرات الفلسطينيين معظمهم من الأطفال، في تجدد لقصف طائرات الاحتلال، مساء الأحد، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركز على الشمال والوسط.
مفاجأة.. تناول الكافيين يوميًا قد يدمر الذاكرة والمخ
اعتاد العديد من الناس على تناول الكافيين أكثر من مرة في اليوم، حيث يعد بالنسبة لهم أمرًا ضروريًا لا غنى عنه إذ يوفر لهم التركيز واليقظة.