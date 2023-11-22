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مركز الملك سلمان للإغاثة يجهز 300 شاحنة محملة بالمساعدات لغزة

دخول شاحنات المساعدات إلى معبر رفح 5
لحظة دخول إحدى شاحنات المساعدات
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أفاد مراسل فضائية "الإخبارية"، أن مركز الملك سلمان للإغاثة أعد 300 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية استعدادا للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. اضافة اعلان


الربيعة: دخول 10 شاحنات سعودية من المساعدات

ويتواجد الدكتور عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، وأعضاء من المركز أمام معبر رفح، للتنسيق، لإدخال القافلة الإغاثية إلى قطاع غزة.
وأعلن الربيعة، دخول 10 شاحنات سعودية من المساعدات اليوم الأربعاء، معتبرًا، أن التحدي الأكبر يتمثل في مرور العابرات دون عوائق من الجانب الإسرائلي.
وأوضح أن الهلال الأحمر المصري يعطي أولوية لدخول المساعدات السعودية، ونتطلع أن يدخل المزيد، مناشدًا المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال بتمرير المساعدات.

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