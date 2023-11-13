الإثنين، 29 ربيع الثاني 1445 ، 13 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. وقف حساب المواطن عن هؤلاء ومصير المتغيبين عن الاختبارات

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الاثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

لهذه الأسباب وقف دعم حساب المواطن عن هؤلاء
أعلن حساب المواطن، أنه سيتم وقف الدعم عن المستفيدين عند تجاوز المدة المسموح بها بالتواجد خارج المملكة، وكذا عن السجين الافتقاده شروط الأهلية.

ضباب بالشرقية وسيول على تبوك وأمطار ورياح بمكة وهذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

"التعليم": الطالب المتغيب عن الاختبارات لا يُطوى قيده
أكدت وزارة التعليم، أن الطالب المتغيب أو المنقطع عن الاختبار يرصد له "غائب" في نظام "نور" الإلكتروني ولا يُطوى قيده.

مساند يوضح الإجراء المطلوب لنقل كفالة العمالة المنزلية
أوضحت منصة مساند المتخصصة في خدمات العمالة المنزلية في المملكة، أهمية مراجعة الموارد البشرية، في حال الرغبة في نقل كفالة العامل، لاسيما في حالة وفاة الكفيل.

انقطاع مفاجئ في إمدادات غاز الوقود في مصفاة الزور بالكويت
تعرضت مصفاة الزور بدولة الكويت إلى انقطاع مفاجئ في إمدادات غاز الوقود بسبب خلل في أحد الصمامات الرئيسة التابعة لشركة نفط الكويت مما أدى إلى توقف شبه كامل لعمليات الإنتاج في المصفاة.

البنتاجون يعلن مصرع 5 جنود في تحطم طائرته العسكرية شرق المتوسط
أعلن البنتاجون مصرع 5 جنود أمريكيين في حادث تحطم طائرة أثناء رحلة تدريبية في شرق البحر الأبيض المتوسط، مساء الجمعة.

يحمي من أمراض قاتلة.. كيف تخفض ضغط الدم بدون أدوية وبحيلة بسيطة؟
يعد الملح ضروريًا للحياة، وجسم الإنسان يحتاج إلى الصوديوم بشكل خاص لأداء مهام مختلفة، مثل تنظيم توازن الماء بالجسم، وضمان عمل الأعصاب والعضلات، وتعزيز الهضم، لذا فإن تناول الملح باعتدال هو أمر صحي.

أطعمة تجدد خلايا الجسم وتعزز المناعة
ينصح الأطباء وخبراء الصحة، بتناول بعض الأطعمة لتجديد خلايا الجسم، وتعزيز الصحة والمناعة.

7 أسرار ذكية.. كيف تدير علاقتك مع مديرك بنجاح؟
كلما كانت علاقاتك مع مديرك في العمل جيدة، كلما أسهم ذلك في استقرارك النفسي والوظيفي، وأفادك في إبداعك وابتكارك بالمؤسسة التي تعمل بها.

إذا أطال الإمام السجود بشكل غير معتاد فماذا يفعل المأموم ؟ "الخثلان" يوضح
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن ماذا يفعل المأموم إذا أطال الإمام السجود بشكل غير معتاد.

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