عاجل.. فتح التوظيف في الهيئة الملكية لمحافظة العلا

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفر 19 وظيفة "إدارية،
مالية، تقنية، قانونية، هندسية"، لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط
التالية:
* المسميات الوظيفية:- مساعد تنفيذي
- قائد تقدم القطاع
- مدير مشاريع البناء
- قائد التميز القطاعي
- مدير السياسة العامة
- مدير الحوكمة والتميز
- مدير العقود القانونية
- قائد العمليات الأمنية
- مترجم اللغة الصينية
- مترجم لغة فرنسية
- قيادة مشاركة الموظفين
- مستشار مراقبة المشروع
- مدير المعاملات القانونية
- القيادة الإستراتيجية للقطاع
- أخصائي خصوصية البيانات
- أخصائي تسليم أصول الفنون العليا
- أخصائي جودة الخدمات المشتركة
- مدير إدارة الحفاظ على التراث وتطويره
- مدير الامتثال لطائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار
* التخصصات المطلوبة:- القانون
- الاقتصاد
- العمارة
- الهندسة
- التصميم
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- إدارة المكاتب
- إدارة الانشاءات
- علوم الحاسب
- الموارد البشرية
- العلاقات العامة
- العلوم السياسية
- أو ما يعادلهم
* الشروط العامة:- أن يكون المتقدم مواطنًا.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- توفر المهارات أو الخبرات المطلوبة لكل وظيفة.