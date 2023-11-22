عاجل.. فتح التوظيف في الهيئة الملكية لمحافظة العلا

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفر 19 وظيفة "إدارية، مالية، تقنية، قانونية، هندسية"، لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية: اضافة اعلان





* المسميات الوظيفية:



* التخصصات المطلوبة:



* الشروط العامة:



* طريقة التقديم:

