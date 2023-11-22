الخميس، 09 جمادى الأولى 1445 ، 23 نوفمبر 2023

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عاجل.. فتح التوظيف في الهيئة الملكية لمحافظة العلا

الهيئة الملكية لمحافظة العلا
وظائف الهيئة الملكية
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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفر 19 وظيفة "إدارية، مالية، تقنية، قانونية، هندسية"، لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية:

- مساعد تنفيذي
- قائد تقدم القطاع
- مدير مشاريع البناء
- قائد التميز القطاعي
- مدير السياسة العامة
- مدير الحوكمة والتميز
- مدير العقود القانونية
- قائد العمليات الأمنية
- مترجم اللغة الصينية
- مترجم لغة فرنسية
- قيادة مشاركة الموظفين
- مستشار مراقبة المشروع
- مدير المعاملات القانونية
- القيادة الإستراتيجية للقطاع
- أخصائي خصوصية البيانات
- أخصائي تسليم أصول الفنون العليا
- أخصائي جودة الخدمات المشتركة
- مدير إدارة الحفاظ على التراث وتطويره
- مدير الامتثال لطائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار

* التخصصات المطلوبة:

- القانون
- الاقتصاد
- العمارة
- الهندسة
- التصميم
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- إدارة المكاتب
- إدارة الانشاءات
- علوم الحاسب
- الموارد البشرية
- العلاقات العامة
- العلوم السياسية
- أو ما يعادلهم

 * الشروط العامة:

- أن يكون المتقدم  مواطنًا.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- توفر المهارات أو الخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

* طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).



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