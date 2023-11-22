تنبيه جديد بخصوص موعد صرف التأمينات

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات التأمينات.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": يتم صرف المعاش التقاعدي لعملاء نظام التأمينات في يوم 1 من كل شهر ميلادي". اضافة اعلان

وأضافت: "فإذا وافق تاريخ 1 يوم جمعة يتم صرف المعاشات في يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المعاشات في يوم الأحد".

