تنبيه جديد بخصوص موعد صرف التأمينات

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات التأمينات.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": يتم صرف المعاش التقاعدي لعملاء نظام التأمينات في يوم 1 من كل شهر ميلادي".
وأضافت: "فإذا وافق تاريخ 1 يوم جمعة يتم صرف المعاشات في يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المعاشات في يوم الأحد".
حياك الله— العناية بالعملاء (@GosiCare) November 22, 2023
يتم صرف المعاش التقاعدي لعملاء نظام التأمينات في يوم 1 من كل شهر ميلادي، فإذا وافق تاريخ 1 يوم جمعة يتم صرف المعاشات في يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المعاشات في يوم الأحد.
نسعد بخدمتك.