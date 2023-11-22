الخميس، 09 جمادى الأولى 1445 ، 23 نوفمبر 2023

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تنبيه جديد بخصوص موعد صرف التأمينات

الراتب - ريال 0 عملة
يتم صرف معاشات التأمينات مطلع كل شهر ميلادي
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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات التأمينات. 
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": يتم صرف المعاش التقاعدي لعملاء  نظام التأمينات في يوم 1 من كل شهر ميلادي".اضافة اعلان
وأضافت: "فإذا وافق تاريخ 1 يوم جمعة يتم صرف المعاشات في يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المعاشات في يوم الأحد".


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