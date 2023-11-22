وزارة التعليم تتيح للمعلمين والطلاب تحميل كتب الفصل الدراسي الثاني

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أتاحت وزارة التعليم للمعلمين والطلاب تحميل كتب الفصل الدراسي الثاني
لجميع المراحل الدراسية، وبشكل مباشر عبر الرابط التالي : http://ien.edu.sa
خطوات تحميل الكتب الدراسية يمكن تحميل الكتب الدراسية من على منصة مدرستي من خلال الخطوات التالية
1ـ الدخول إلى منصة مدرستي (من هنا)
2ـ اختيار المرحلة التعليمية والفصل الدراسي والصف الدراسي.
3ـ اختيار المادة الدراسية.
4ـ الضغط على أيقونة “تحميل”.
وبذلك يمكن للمعلمين والطلاب تحميل الكتب الدراسية لجميع المواد وبشكل
مباشر من خلال منصة مدرستي.
تحميل الكتب الدراسية عبر منصة مدرستي
كما أتاحت الوزارة إمكانية تحميل الكتب الدراسية بصيغة PDF أو بصيغة EPUB. ويمكن أيضًا تحميل الكتب الدراسية على أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الهواتف المحمولة.
تسهيل الوصول إلى الكتب الدراسية
تهدف وزارة التعليم من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل الوصول إلى الكتب الدراسية لجميع المعلمين والطلاب، وتوفير الوقت والجهد في الحصول على الكتب الدراسية.
معلومات عن منصة مدرستيأطلقت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية منصة مدرستي. وذلك في
إطار محاربة جائحة كورونا التي تمر بيها كثير من بلدان العالم.
وعمدت وزارة التعليم على اعتماد تقنية التعليم عن بعد لطلبة المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية للحفاظ على سلامة الطلبة.