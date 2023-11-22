حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد 1445

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تتيح الإدارة العامة للمرور، حجز مواعيد للحصول على الخدمات المتنوعة، عبر فروعها المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.

ويهدف ذلك إلى تسهيل حجز موعد المرور، مما يوفر الوقت والجهد للساعين إلى الحصول على الخدمات المعنية. اضافة اعلان





الخدمات المتاحة للحجز



خطوات حجز موعد عبر منصة أبشر



تعديل حجز الموعد



خطوات إلغاء الموعد

