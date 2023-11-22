حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد 1445

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تتيح الإدارة العامة للمرور، حجز مواعيد للحصول على الخدمات المتنوعة، عبر فروعها المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.
ويهدف ذلك إلى تسهيل حجز موعد المرور، مما يوفر الوقت والجهد للساعين إلى الحصول على الخدمات المعنية.
الخدمات المتاحة للحجز ويشمل ذلك ما يصل إلى 25 خدمة مختلفة، منها:
-خدمات إصدار الرخص - إصدار رخصة القيادة، رخصة سيارة بديلة للتالفة، أو رخصة قيادة بديلة.
-خدمات تصريح القيادة المؤقتة وغيرها من الخدمات المتعلقة بالرخص.
-خدمات نقل الملكية وتغيير وضع المركبة.
-تغيير رقم الهاتف والمعلومات الشخصية.
-خدمات متخصصة تتعلق بلوحات المركبات.
-خدمات متنوعة تتعلق بالتدريب في مدارس تعليم القيادة.
خطوات حجز موعد عبر منصة أبشروفيما يلي خطوات حجز موعد عبر منصة أبشر:
الدخول إلى منصة أبشر (من هنا).
اختيار "أبشر أفراد".
تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
استلام رسالة برمز التحقق.
إدخال رمز التحقق والنقر على "تحقق".
الضغط على "الاستعلامات الإلكترونية".
اختيار "خدمات المرور".
اختيار "حجز موعد".
تحديد الفرع الأقرب إلى العميل.
تحديد الموعد المناسب.
قراءة الشروط والتعليمات.
الموافقة عليها.
النقر على "تأكيد الموعد".
طباعة تذكرة الموعد والاحتفاظ بها للزيارة.
تعديل حجز الموعد ويتاح إجراء تعديلات على الموعد الذي سبق اختياره في أبشر، عبر الخطوات التالية:
الدخول على أبشر من هنـا.
الدخول على الخدمات الإلكترونية.
النقر على مواعيد المرور.
ستظهر كافة المواعيد المحجوزة.
الذهاب إلى الموعد المُراد تعديله.
الضغط على تعديل.
تغيير الموعد ثم حفظ البيانات.
خطوات إلغاء الموعدكما يُتاح أيضًا إلغاء الموعد، من خلال الخطوات التالية:
الدخول على أبشر من هنـا.
اختيار أبشر للأفراد.
تسجيل الدخول في حساب المُستخدم الرسمي.
النقر على الخدمات الإلكترونية.
اختيار المواعيد، ومنها تحديد مواعيد المرور.
سيظهر جدول المواعيد التي تم حجزها.
النقر على إلغاء حجز الموعد.
حفظ البيانات وسيتم إلغاء الموعد.