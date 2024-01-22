عاجل.. براتب 9 آلاف ريال.. وظائف لا تشترط الخبرة لحملة الثانوية في طيران ناس

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براتب 9 آلاف ريال و4 مميزات تنافسية أخرى، تستقبل شركة طيران ناس المتقدمين لشغل وظائفها، التي أعلنت عنها مؤخرًا بداية من 26 يناير الحالي في الدمام. اضافة اعلان





وظائف شركة طيران ناس



الشروط ووظائف طيران ناس



وظائف طيران ناس.. المزايا



المهام والوصف الوظيفي



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وظائف شركة طيران ناس لا تشترط الخبرة، ومتاحة لحاملي الثانوية فأعلى، وشروطها ميسرة مما يجعلها من الوظائف المناسبة لشريحة كبيرة من طالبي الوظائف.وكانت شركة طيران ناس قد أعلنت، عن فتح التقديم للمواطنين والمواطنات من حملة الثانوية أو الدبلوم، للعمل في الضيافة الجوية بمسمى "مضيف جوي" في الدمام على النحو التالي:- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.- أن يكون العمر من 21 إلى 31 سنة.- حاصل على شهادة الثانوية فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).- لا يشترط الخبرة.- إجادة التحدث والقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية- الحد الأدنى للطول (160) للنساء أو (168) للرجال.- تناسب الطول مع الوزن.- القدرة على السباحة 50 مترًا متواصل.- لائق طبيًا.- جواز سفر ساري المفعول.1ـ رواتب أساسية تنافسية تتراوح من (8,000) حتى (9,000).2- المشاركة في أنشطة الشركة.3- التأمين الطبي والتأمين على الحياة.4- علاوات بدل ساعات الطيران.5ـ 30 يومًا إجازة سنوية.- التعامل مع شكاوى العملاء بفعالية وكفاءة باستخدام مهارات حل المشكلات وصنع القرار.- ضمان تلبية احتياجات الآخرين بطريقة مهنية ومتحمسة ورعاية من خلال مراعاة الاحتياجات الخاصة وفهم الثقافات الأخرى.- مساعدة الركاب في الجلوس بالرجوع إلى أرقام مقاعدهم الرسمية على بطاقات الصعود.- التحقق من نظافة المقصورة وتوقيع نموذج تنظيف المقصورة الذي قدمه مشرف التنظيف.- تقديم الخدمة للمسافرين وتوجيههم وتلبية طلباتهم حسب معايير الشركة.- الإسهام في التسويق للمبيعات الجوية المتاحة خلال الرحلة.- الإسهام في شرح قواعد السلامة العامة للركاب كاستعمال أقنعة الأوكسجين والإشارة إلى مخارج الطوارئ.- التجهيز لعملية الهبوط وتأكيد ربط أحزمة المسافرين وتثبيت أمتعتهم.طيران ناس شركة طيران سعودية خاصة تابعة لشركة ناس القابضة، تأسست ناس سنة 2007م وتعمل بنظام الطيران منخفض التكلفة (الطيران الاقتصادي) وذلك بعد فوزها في المنافسة على تصريح لتشغيل الرحلات الجوية المجدولة داخل السعودية.يقع مقر الشركة الرئيس في العاصمة الرياض، وتتخذ من مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة مركزين لعملياتها.التقديم سيكون حضوريًا اعتبارًا من يوم الجمعة 1445/7/14هـ (الموافق 2024/1/26م).الدمام: العزيزية كمباوند.