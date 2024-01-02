10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أهلية حساب المواطن وشروط لمّ شمل المعلمين والمعلمات

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



معرفة أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن وطريقة الاعتراض

حدد حساب المواطن، آلية التعرف على عدم الأهلية وطريقة الاعتراض عليها، وذلك في أعقاب الإعلان عن أهلية الدفعة 74 - لشهر يناير 2024.



التعليم تضع 4 شروط للمّ شمل المعلمين والمعلمات

أكدت وزارة التعليم، على ضرورة توفر 4 شروط لتقديم طلب لمّ الشمل في النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للمعلمين والمعلمات.



توقعات طقس اليوم: أمطار وسيول وضباب على الرياض ومكة ومعظم المناطق



توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.



العقيل يوضح أكثر الأشهر برودة وزيادة في فرص هطول الأمطار 2024 (فيديو)

أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أكثر الأشهر برودة وزيادة في فرص هطول الأمطار خلال عام 2024.



ارتفاع كبير في أسعار الطماطم بـ جدة

تتفاوت أسعار الطماطم ببعض المراكز التجارية الكبرى بجدة بنسبة كبيرة، وذلك رغم أنها تباع في حلقة خضار جدة بأسعار أقل مما هي عليه في تلك المتاجر.



أكثر من تقلد مناصب وزارية.. قصة الوزير الذي أدى القسم خارج المملكة (فيديو)

تقلد الدكتور غازي القصيبي، مناصب عدة، أبرزها وزير الصحة، ووزير الصناعة والكهرباء، وسفير المملكة في دولة البحرين، وأيرلندا، وبريطانيا، كما ترأس عمادة كلية التجارة بجامعة الملك سعود.



اليابان.. مصرع 4 أشخاص وإجلاء أكثر من 90 ألفًا جراء سلسلة زلازل مدمرة

أفادت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، بمقتل أربعة أشخاص في الزلزال العنيف الذي ضرب شمال شرق اليابان بقوة 7.6 درجات.



رغم العقوبات الأمريكية.. مبيعات هواوي في 2023 تلامس 100 مليار دولار

قفزت مبيعات شركة هواوي الصينية في عام 2023 إلى نحو 98.7 مليار دولار، وارتفعت إيراداتها بمقدار 9%، لتتوج عامًا مثيرًا من تحدي شركة أبل والعقوبات الأمريكية عليها.



تورم العين المفاجئ عند الأطفال.. الأسباب والأعراض والعلاج

قد يقوم بعض الأطفال من نومهم أو يعودون من دراستهم بعين متورمة بشكل مفاجئ، مما يثير القلق والتوتر اعتقادًا أن الطفل يعاني من مشكلة صحية خطيرة تتطلب استشارة الطبيب المختص.



تناول الطعام في هذه الأوقات يحميك من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية

كشفت دراسة جديدة عن الأوقات التي يجب أن تتناول فيها وجبات الطعام لتجنب الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.



علامات تشير إلى إدمان طفلك الألعاب الإلكترونية

لطالما حذر الباحثون من خطر إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية، لما لذلك من تأثيرات سلبية عليه.



