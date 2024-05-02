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الشؤون الإسلامية ترسي مشاريع صيانة ونظافة وتشغيل 1332 مسجداً وجامعاً في 3 مناطق

وزارة الشؤون الإسلامية 0وظائف
وزارة الشؤون الإسلامية
أ أ
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أرست وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال شهر شوال الجاري، عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بصيانة ونظافة وتشغيل (1332) مسجداً وجامعاً في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.اضافة اعلان

صيانة وتشغيل 1332 مسجداً وجامعاً

وأوضحت الوزارة، في بيان لها: "أن القيمة الإجمالية للعقود تجاوزت 106 ملايين ريال، حيث شملت المشاريع صيانة ونظافة وتشغيل 1019 مسجداً في الرياض، و105 مساجد في مكة المكرمة، و208 مساجد في المدينة المنورة؛ وذلك وفق العقود وكراسة الشروط والمواصفات التي أعدتها الوزارة".

دعم سخي لبيوت الله والعناية بها

وأضافت أنه جاري العمل على استكمال بقية المراحل لتشمل كافة مساجد وجوامع المملكة؛ تنفيذاً لتعليمات الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل شيخ.
وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية إلى أن ذلك يأتي في إطار ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان من دعم سخي لبيوت الله والعناية بها.

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