الخميس، 23 شوال 1445 ، 02 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

الخميس 23 شوال .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 23 شوال 1445 هجرية، الموافق 2 مايو 2024م.

مواقيت الصلاة ليوم الخميس 23 شوال 1445هـاضافة اعلان

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:35 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:43.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:24 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:40 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 23 شوال 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:27
المدينة – 4:21
الرياض – 3:53
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:18
المدينة – 12:19
الرياض – 11:51
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:39
المدينة – 3:46
الرياض – 3:18
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:47
المدينة – 6:52
الرياض – 6:24
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:17
المدينة – 8:22
الرياض – 8:54


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