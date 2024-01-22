عاجل.. الصندوق العقاري يقدم حلا تمويليا لمستفيدي الدعم السكني وعرضا للراغبين بمنتج البناء الذاتي

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وجه حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية تنبيها لمستفيدي الدعم السكني وعرضا للراغبين بمنتج البناء الذاتي.





مستفيدي الدعم السكني: اضافة اعلان



عرض البناء الذاتي:



تحسين قدرة المستفيدين



تغطية تكاليف المراحل الأولية



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا لعناية المستفيدين يقول فيه : "هل مازال العرض موجود لنسبة 2.59٪ أو انتهى مع نهاية 2023؟".وجاء الرد :" عزيزي المستفيد.. حل تمويلي لمستفيدي الدعم السكني والراغبين بمنتج البناء الذاتي مع ( بنك الأهلي - مصرف الراجحي ) بهامش ربح 2.59% . ".كما وجه أيضا أحد الأشخاص سؤالا يستفسر فيه قائلا : " هل مازال العرض قائم للبناء الذاتي لرواتب فوق ١٤ ألفا".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين : "عزيزي المستفيد.. شروط البرنامج : أصحاب الدخل من 3000 ريال إلى 14000 ريال".وفي وقت سابق أعلن صندوق التنمية العقارية عن تفعيل باقة البناء الذاتي لمستفيدي "سكني" الراغبين في بناء منازلهم، وذلك بالشراكة مع البنك السعودي الأول.وبهدف تحسين قدرة المستفيدين على تغطية تكاليف مراحل بناء منازلهم تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.وأوضح الصندوق أن باقة البناء الذاتي تتيح لمستفيدي منتج البناء الذاتي الراغبين في بناء منازلهم تقديم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى مزايا أخرى بالشراكة مع الجهات التمويلية.وبين أنه في إطار الجهود المشتركة لتمكين مستفيدي " البناء الذاتي" من تغطية تكاليف المراحل الأولية من بناء منازلهم سيتم إيداع قيمة دعم باقة البناء الذاتي دفعة واحدة للمستفيد عند توقيع العقد التمويلي، إضافة إلى رفع نسبة الدفعة الأولى التي يحصل عليها المستفيد عند توقيع العقد التمويلي مع الجهة التمويلية من 10% إلى 25%.