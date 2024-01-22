بخبرة وبدون.. وظائف شاغرة بوزارة الطاقة للخريجين بمختلف المجالات

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أعلنت
وزارة الطاقة، عن طرح 53 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، تشمل 8
وظائف لا تتطلب الخبرة.
وظائف
شاغرة بوزارة الطاقة للخريجين
وأوضحت
أن الوظائف متاحة للعمل في كل من الرياض وجدة والشرقية وتبوك وبريدة وأبها والخفجي،
وذلك على النحو التالي:
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1 - وظائف تقنية.
2 - وظائف إدارية.
3 - وظائف مراقبي.
4 - وظائف هندسية.
5 - وظائف أخرى.
المؤهلات
المطلوبة لوظائف وزارة الطاقة
-
الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
مناطق
العمل
-
أبها
- جدة
- تبوك
- بريدة
- الرياض
- الشرقية
- الخفجي
طريقة التقديم
التقديم
متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).
نبذة
عن الوزارة
وتُشرف
وزارة الطاقة على جميع أوجه نشاط وقطاعات منظومة الطاقة في
المملكة العربية السعودية من خلال إستراتيجية متكاملة لهذا القطاع.
ويشمل ذلك إستراتيجية للمواد الهيدروكربونية "النفط والغاز، والمنتجات المكررة، والبتروكيماويات"، وإستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مثل المواد الحرارية والطاقة المُكملة.