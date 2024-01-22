في هذه الحالات.. تعويض العامل المنزلي

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اعتبارًا من مطلع فبراير 2024، تطبق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية" القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة "مساند"، حفظًا لحقوق أطراف العلاقة العمالية. اضافة اعلان





خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية



تعويض صاحب العمل



تعويض العامل المنزلي



منصة ساند



وستكون خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل.وتتيح خدمة التأمين تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل.ويتم تعويض صاحب العمل في حالات تشمل:عجز العامل عن العملإصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عملهالهربإعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي.كما تضمن الخدمة حفظ حقوق العامل المنزلي مثل:تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادثتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم.يشار إلى أن الخدمة متاحة حاليًا لعملاء "مساند" حيث قد سبق وأطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اختيارًا لعملائها منذ مطلع عام 2023م.وأطلقت وزارةَ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منصةَ "مساند" كأحد المبادرات لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة.وتوفر المنصة خدمات متعددة لتحسين وتسهيل رحلة الاستقدام، وحلّ الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف التعاقد، إضافةً إلى ضمان حقوقهم.