في هذه الحالات.. تعويض العامل المنزلي

أ أ
اعتبارًا من مطلع فبراير 2024، تطبق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية" القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة "مساند"، حفظًا لحقوق أطراف العلاقة العمالية.
خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزليةوستكون خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل.
وتتيح خدمة التأمين تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل.
تعويض صاحب العملويتم تعويض صاحب العمل في حالات تشمل:
عجز العامل عن العمل
إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله
الهرب
إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي.
تعويض العامل المنزليكما تضمن الخدمة حفظ حقوق العامل المنزلي مثل:
تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث
تعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم.
منصة سانديشار إلى أن الخدمة متاحة حاليًا لعملاء "مساند" حيث قد سبق وأطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اختيارًا لعملائها منذ مطلع عام 2023م.
وأطلقت وزارةَ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منصةَ "مساند" كأحد المبادرات لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة.
وتوفر المنصة خدمات متعددة لتحسين وتسهيل رحلة الاستقدام، وحلّ الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف التعاقد، إضافةً إلى ضمان حقوقهم.
تعويضات وحقوق محفوظة في خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/Mi4Oqqmw1z— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) January 22, 2024