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الأرصاد: أمطار ورياح نشطة وسيول وبرد على ثلاث مناطق

امطار - سيول - الارصاد
أمطار وسيول
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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات  القادمة بمشيئة الله.

أمطار وسيول وبرداضافة اعلان

وتشمل التوقعات هطول أمطار ورياح نشطة وصواعق رعدية وسيول وبرد  على الرياض والشرقية وحائل.
وتوقع المركز، أن تستمر الحالة على الرياض والشرقية حتى الساعة الـ 10 صباحا، بينما تستمر حتى الساعة الـ 6 مساء بمشيئة الله.
وفي وقت سابق، أصدر الدفاع المدني، عدة تحذيرات لسكان 7 مناطق، تزامنًا مع الحالة المناخية التي تشهدها البلاد اليوم، وتوقعات الأرصاد بهطول أمطار غزيرة وجريان السيول.

تقلبات جوية وأمطار وسيول

ودعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية في مناطق مكة المكرمة، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، والجوف، والحدود الشمالية.
ونصح الدفاع المدني بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، أثناء هطول الأمطار على هذه المناطق.



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