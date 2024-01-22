عاجل.. "تعليم مكة" تبدأ في ترحيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثالث

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بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، في تنفيذ أعمال فرْز
وترحيل المقررات الدراسية الجديدة للفصل الدراسي الثالث للعام 1445هـ.
إدارة تعليم مكة تبدأ عملية فرز وترحيل المقررات الدراسيةوقررت إدارة التعليم بمكة تطبيق
عملية الفرز والترحيل على جميع مكاتب التعليم في مكة المكرمة ومحافظات الجموم،
بحرة، الكامل.
يأتي ذلك وفق خطة أعدتها مستودعات الإدارة، ضِمن برامج الاستعدادات الجارية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1445هـ.
خطة توزيع المقررات على مكاتب التعليم والمدارسوقالت الإدارة بأن العمل يتم وفق خطة مُعَدّة ومجدولة زمنيًا لتوزيع
المقررات على مكاتب التعليم والمدارس.
وصول المقررات للمدارس قبل انطلاق الفصل الدراسي الثالثوتحرص الإدارة على استمرار أعمال ترحيل المقررات إلى المدارس كافة، حتى
اكتمال وصولها قبل انطلاقة الفصل الدراسي الثالث بوقت كافي.
خطة تعليم مكة تستهدف 1421 مدرسة و400 ألف طالب وطالبةوتستهدف الخطة وصول المقررات الدراسية لنحو 1421 مدرسة في مختلف المراحل
الدراسية وقرابة 400 ألف طالب وطالبة.
خبر |— إدارة تعليم مكة (@MOE_MHC) January 22, 2024
لنحو 1421مدرسة : #تعليم_مكة يبدأ ترحيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثالث
بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في تنفيذ أعمال فرْز وترحيل المقررات الدراسية الجديدة للفصل الدراسي الثالث للعام 1445هـ وذلك لجميع مكاتب التعليم في مكة المكرمة ومحافظات الجموم ،… pic.twitter.com/XjSp5jibTE