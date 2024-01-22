الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

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عاجل.. "تعليم مكة" تبدأ في ترحيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثالث

تعليم مكة
تعليم مكة المكرمة
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بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، في تنفيذ أعمال فرْز وترحيل المقررات الدراسية الجديدة للفصل الدراسي الثالث للعام 1445هـ.اضافة اعلان

إدارة تعليم مكة تبدأ عملية فرز وترحيل المقررات الدراسية

وقررت إدارة التعليم بمكة تطبيق عملية الفرز والترحيل على جميع مكاتب التعليم في مكة المكرمة ومحافظات الجموم، بحرة، الكامل.
يأتي ذلك وفق خطة أعدتها مستودعات الإدارة، ضِمن برامج الاستعدادات الجارية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1445هـ.

خطة توزيع المقررات على مكاتب التعليم والمدارس

وقالت الإدارة بأن العمل يتم وفق خطة مُعَدّة ومجدولة زمنيًا لتوزيع المقررات على مكاتب التعليم والمدارس.

وصول المقررات للمدارس قبل انطلاق الفصل الدراسي الثالث

وتحرص الإدارة على استمرار أعمال ترحيل المقررات إلى المدارس كافة، حتى اكتمال وصولها قبل انطلاقة الفصل الدراسي الثالث بوقت كافي.

خطة تعليم مكة تستهدف 1421 مدرسة و400 ألف طالب وطالبة

وتستهدف الخطة وصول المقررات الدراسية لنحو 1421 مدرسة في مختلف المراحل الدراسية وقرابة 400 ألف طالب وطالبة.

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