تحذير عاجل من الأرصاد": رياح وأتربة مثارة على الرياض وهذه المناطق لـ 7 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من فرص هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.





رياح قوية متوقعة على هذه المناطق



رياح وأتربة تستمر حتى السابعة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



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وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة الشرقية، وتشمل "حفر الباطن".2 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "رفحاء".3 - منطقة المدينة، وتشمل "الحناكية والعهد".4 - منطقة الرياض، وتشمل "الدوادمي والقويعية وعفيف".5 - منطقة عسير، وتشمل “العرين وبيشة وتثليث وطريب".6 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "المويه وتربة ورنيه الليث".7 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والغزالة والسليمي والشملي وغزلانة والكهفة والمستجدة والشنان وبقعاء وحائل وسميراء وموقق".8 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.