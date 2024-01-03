10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. قيمة الدعم الإضافي وبشرى حول اكتشافات الذهب الجديدة

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
أمطار وسيول وضباب على الرياض والمدينة ومعظم المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
5 تريليون.. بشرى بخصوص حجم الاكتشافات الجديدة من الذهب بالمملكة (فيديو)
أثار إعلان شركة التعدين السعودية "معادن"، في الأسبوع الماضي، عن اكتشاف إمكانات كبيرة من موارد الذهب تمتد على طول 100 كيلومتر جنوب منجم منصورة ومسرة للذهب، توقعات متفائلة حول حجم الاكتشاف المتوقعة.
لـ4 أشهر.. إغلاق طريق "الدمام – الرياض" اليوم لأعمال الصيانة
بدأت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، بأعمال تطوير وتحسين وصيانة طريق "الدمام – الرياض"، الرئيس باتجاه الدمام من تقاطع جسر الصناعية، وذلك على عدة مراحل.
الطيران المدني تلزم الشركات المشغّلة للمطارات بوضع خرائط الضوضاء
طرحت الهيئة العامة للطيران المدني، مشروعًا يلزم الشركات المشغلة للمطارات بالمملكة، بالعمل على الحد من انبعاثات الغاز الحراري والضوضاء.
بعد تمديده لمدة عام.. كم يبلغ الدعم الإضافي من حساب المواطن؟
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.
حملة "عينك عليهم" لحماية البيانات الشخصية للأطفال.. تعرف على قائمة المحظورات
تحت شعار "عينك عليهم"؛ أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، حملة توعوية حول حماية البيانات الشخصية للأطفال.
بعد اغتيال العاروري.. لبنان يتقدم بشكوى فورية لمجلس الأمن ضد الاحتلال
طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي من وزير خارجيته عبدالله بو حبيب، تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي، ضد الاحتلال بعد اغتياله قادة من حماس بينهم صالح العاروري.
هبوط أسعار البرتقال المستورد
أكد تجار فاكهة ومزارعون، على أن زيادة إنتاج مزارع البرتقال واليوسفي في منطقة حائل، أدت إلى انخفاض أسعار الحمضيات والفواكه المستوردة.
إصابة جنود عراقيين إثر انفجار شمال بغداد
أصيب أربعة جنود عراقيين جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة يستقلونها شمالي العاصمة العراقية بغداد.
احذري.. هذه الأطعمة مضرة بالطفل أثناء الاختبارات المدرسية
تشتهر فترة الاختبارات المدرسية بالعديد من الضغوط النفسية والتوتر والقلق لدى الأطفال، مما يضع واجبات على الأسرة في كيفية الاهتمام بالطفل وتهيئة الأجواء المناسبة له للتركيز والتفوق.
6 تغييرات غذائية تساعدك على العيش لفترة أطول
كشف طبيب أمريكي عن ستة تعديلات على النظام الغذائي تتضمن تناول بعض الأطعمة والمشروبات بشكل أقل، مما يؤدي إلى إطالة متوسط العمر المتوقع.
"اذكر ربك في تغريدة".. هاشتاق أطيب الكلمات يسيطر على "إكس" في المملكة
"اذكر ربك في تغريدة"، هاشتاق استطاع الاستحواذ على تريند المملكة في "إكس" هذا الصباح، حيث استجاب المغردون والمشاركون بهذه الكلمات الرائعة في ذكر الله عز وجل.