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أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط 1355 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة خلال أسبوع، وذلك ضمن الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة. اضافة اعلان





1355 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة



محافظة جدة في صدارة الدراجات الآلية المخالفة







⁧#المرور_السعودي pic.twitter.com/0onGNlH3hS إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة تنفذ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة January 21, 2024

وأشار "المرور" عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، قد أسفرت عن ضبط 1355 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة.وأضاف أن الحملة بدأت في الفترة من يوم الأحد 14 من يناير 2024 وحتى 20 من يناير 2024.وجاءت محافظة جدة في الصدارة بـ 698 دراجة آلية مخالفة، تلتها منطقة الرياض بـ 180، والعاصمة المقدسة بـ107، ومنطقة المدينة بـ69 دراجة آلية مخالفة.