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"الزكاة" تعلن طريقة تقسيط المستحقات الضريبية خلال فترة الإعفاء من الغرامات

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" خطوات وآلية تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة الإعفاء من الغرامات.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أن تقسيط المستحقات الضريبية أثناء مبادرة الإعفاء يتم من خلال 3 خطوات فقط.


خطوات تقسيط المستحقات الضريبية

1ـ تقديم طلب التقسيط.
2ـ مراجعة الطلب من الفرق المتخصصة.
3ـ اعتماد خطة التقسيط.

خطوات تقديم طلب تقسيط المستحقات الضريبية

1ـ  يقدم المكلف طلب تقسيط المستحقات الضريبية للهيئة خلال فترة المبادرة.
2ـ تتم مراجعة طلب التقسيط من الفريق المختص بالهيئة للتأكد من استحقاق المكلف للتقسيط.
3ـ سيتم تقسيط المستحقات حسب فترات معينة وفق الإجراءات والضوابط الخاصة بتقسيط المستحقات الضريبية.
4ـ في حال قيام الهيئة بإلغاء خطة التقسيط كنتيجة لعدم التزام المكلف بها، فستقوم الهيئة باحتساب كافة الغرامات المستحقة على المبالغ غير المسددة من تاريخ استحقاق سدادها األصلي.


الإعفاء من غرامات التأخر بالسداد

وأشارت الهيئة إلى أنه يعفى المكلف من غرامـات التأخـر بالسـداد المرتبطـة بأصـل الضريبـة المضمنـة فـي خطـة التقسـيط المعتمــدة مــن قبل الهيئة والتــي يحــل موعــد ســدادها بعــد انتهــاء فتــرة هذه المبــادرة.

وسائل التواصل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر(@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الإلكتروني (zatca.gov.sa). اضافة اعلان

 

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