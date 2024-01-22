"الزكاة" تعلن طريقة تقسيط المستحقات الضريبية خلال فترة الإعفاء من الغرامات

أ أ
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل
الاجتماعي "إكس" خطوات وآلية تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة
الإعفاء من الغرامات.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أن تقسيط المستحقات الضريبية أثناء مبادرة الإعفاء يتم من خلال 3 خطوات فقط.
1ـ تقديم طلب التقسيط.
خطوات تقسيط المستحقات الضريبية
2ـ مراجعة الطلب من الفرق المتخصصة.
3ـ اعتماد خطة التقسيط.
خطوات تقديم طلب تقسيط المستحقات الضريبية1ـ يقدم المكلف طلب تقسيط المستحقات الضريبية
للهيئة خلال فترة المبادرة.
2ـ تتم مراجعة طلب التقسيط من الفريق المختص بالهيئة للتأكد من استحقاق المكلف للتقسيط.
3ـ سيتم تقسيط المستحقات حسب فترات معينة وفق الإجراءات والضوابط الخاصة بتقسيط المستحقات الضريبية.
4ـ في حال قيام الهيئة بإلغاء خطة التقسيط كنتيجة لعدم التزام المكلف بها، فستقوم الهيئة باحتساب كافة الغرامات المستحقة على المبالغ غير المسددة من تاريخ استحقاق سدادها األصلي.
بخطواتٍ ميسّرة، يُمكنك تقسيط المستحقات الضريبية خلال فترة مبادرة #الإعفاء_من_الغرامات.— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) January 22, 2024
للاطلاع على الدليل المبسط:
🔗| https://t.co/ddbPIR4vHd #زاتكا pic.twitter.com/RRMhIJoaT5
الإعفاء من غرامات التأخر بالسدادوأشارت الهيئة إلى أنه يعفى المكلف من غرامـات التأخـر بالسـداد المرتبطـة
بأصـل الضريبـة المضمنـة فـي خطـة التقسـيط المعتمــدة مــن قبل الهيئة والتــي
يحــل موعــد ســدادها بعــد انتهــاء فتــرة هذه المبــادرة.
وسائل التواصل مع هيئة الزكاة والضريبة والجماركودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال
الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها
عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام
الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر(@Zatca_Care)، أو البريد
الإلكتروني ([email protected])،
أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).