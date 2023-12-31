الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. شروط قبول أعذار التغيب عن اختبار نصف العام وخطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

أخبار السعودية
أخبار السعودية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

شروط قبول الأعذار للتغيب عن اختبار نصف العام الدراسي
انطلقت اليوم الأحد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ في كافة المراحل الدراسية والتي تستمر حتى الخميس القادم.

تحذير وإنذار أحمر من أمطار غزيرة على الرياض و7 مناطق لـ 9 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تحذيرًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

تخلى عن شرفه وارتكب جريمة نكراء.. الداخلية تنفذ حكم الشرع بأحد المواطنين
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة تبوك، وفيما يلي نص البيان:

"الداخلية" تنفذ حكم الشرع بمواطن تخلص من زوجته بعدة طلقات نارية
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة جازان، فيما يلي نصه:

مواطن يقتل زوجته خنقا بيديه في تبوك.. والداخلية تنفذ فيه حكم الشرع
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة تبوك، وفيما يلي نص البيان:

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني باستخدام رقم الهوية
يتيح برنامج سكني الاستعلام عن الدعم السكني للمواطنين برقم الهوية خلال اتباع الخطوات التالية:

شروط وخطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية 1445
تمنح تأشيرة الزيارة العائلية لأقارب المقيم في المملكة من الدرجة الأولى، مثل الأب والأم والزوجة والأبناء والأخوات.

حريق في شقة بعمارة سكنية.. و"مدني الرياض" يتحرك
أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرق الإنقاذ تحركت اليوم للسيطرة على حريق في منطقة الرياض.

قرض الزواج .. هل الراتب يشمل دخل الزوجين أم أحدهما فقط ؟
تمويل الزواج، هو أحد منتجات التمويل الاجتماعي، يستهدف الشباب لإعانتهم وتشجيعهم على الزواج مما يساعد في تغطية متطلباتهم واحتياجاتهم عبر إجراءات ميسرة وسريعة.

"قوى": لا يمكن نقل كفالة العامل في هذه الحالة
أكدت منصة "قوى" على أنه بعد مرور 60 يومًا من تقديم طلب الانقطاع عن العمل تصبح حالة الموظف متغيب عن العمل ولا يمكن نقل خدماته.

اقرأ أيضا

عاجل.. الإعلان عن التقديم في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث المبتدئ بالتوظيف

شاهد وصول سيول وادي الرمة إلى غرب الرس بالقصيم

عاجل.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بمواطن قتل زوجته بعدة طلقات نارية

أمير القصيم يزف بشرى سارة لأهالي المنطقة بشأن نسبة البطالة

شروط قبول الأعذار للتغيب عن اختبار نصف العام الدراسي

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 4:47 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين وشروط رخصة الاستشارات العقارية

أخبار السعودية 4:59 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. تطبيق نظام "حضوري" بالتعليم والتسجيل بمقاعد الزمالة للأطباء

أهم 10 9:30 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. آلية جديدة لدفع الإيجارات وكيف تستفيد الطالبة الجامعية من حساب المواطن؟

أخبار السعودية 5:01 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. الملايين يترقبون مصير حساب المواطن ووظائف برواتب 20 ألف ريال في الرياض

اقرأ أيضا

وزارة الداخلية
4:02 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. تخلى عن شرفه وارتكب جريمة نكراء.. الداخلية تنفذ حكم الشرع بأحد المواطنين

الدفاع المدني
3:41 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

حريق في شقة بعمارة سكنية.. و"مدني الرياض" يتحرك

أخبار السعودية
3:32 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي والتقديم على 126 وظيفة شاغرة بوزارة الدفاع

شرطة الرياض
3:11 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

بلاغ عن مشاجرة في الرياض.. والشرطة تتحرك

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

WhatsApp Image 2023-12-31 at 4.21.40 PM
5:23 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

بكميات هائلة .. أسباب تساقط البرد والثلوج على بريدة

حساب المواطن
5:05 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

تنبيه جديد بخصوص تحديث بيانات حساب المواطن

أخبار السعودية
3:32 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي والتقديم على 126 وظيفة شاغرة بوزارة الدفاع

وزارة الداخلية
2:17 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. مواطن يقتل زوجته خنقا بيديه في تبوك.. والداخلية تنفذ فيه حكم الشرع

أمطار غزيرة على عسير
2:08 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

تحذير عاجل وإنذار أحمر من أمطار غزيرة على الرياض و7 مناطق لـ 9 مساءً

مدرستي
1:01 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. منصة مدرستي.. طريقة ورابط الدخول على الاختبارات 1445