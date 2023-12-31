أخبار السعودية.. شروط قبول أعذار التغيب عن اختبار نصف العام وخطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
شروط قبول الأعذار للتغيب عن اختبار نصف العام الدراسي
انطلقت اليوم الأحد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ في كافة المراحل الدراسية والتي تستمر حتى الخميس القادم.
تحذير وإنذار أحمر من أمطار غزيرة على الرياض و7 مناطق لـ 9 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تحذيرًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.
تخلى عن شرفه وارتكب جريمة نكراء.. الداخلية تنفذ حكم الشرع بأحد المواطنين
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة تبوك، وفيما يلي نص البيان:
"الداخلية" تنفذ حكم الشرع بمواطن تخلص من زوجته بعدة طلقات نارية
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة جازان، فيما يلي نصه:
مواطن يقتل زوجته خنقا بيديه في تبوك.. والداخلية تنفذ فيه حكم الشرع
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة تبوك، وفيما يلي نص البيان:
خطوات الاستعلام عن الدعم السكني باستخدام رقم الهوية
يتيح برنامج سكني الاستعلام عن الدعم السكني للمواطنين برقم الهوية خلال اتباع الخطوات التالية:
شروط وخطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية 1445
تمنح تأشيرة الزيارة العائلية لأقارب المقيم في المملكة من الدرجة الأولى، مثل الأب والأم والزوجة والأبناء والأخوات.
حريق في شقة بعمارة سكنية.. و"مدني الرياض" يتحرك
أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرق الإنقاذ تحركت اليوم للسيطرة على حريق في منطقة الرياض.
قرض الزواج .. هل الراتب يشمل دخل الزوجين أم أحدهما فقط ؟
تمويل الزواج، هو أحد منتجات التمويل الاجتماعي، يستهدف الشباب لإعانتهم وتشجيعهم على الزواج مما يساعد في تغطية متطلباتهم واحتياجاتهم عبر إجراءات ميسرة وسريعة.
"قوى": لا يمكن نقل كفالة العامل في هذه الحالة
أكدت منصة "قوى" على أنه بعد مرور 60 يومًا من تقديم طلب الانقطاع عن العمل تصبح حالة الموظف متغيب عن العمل ولا يمكن نقل خدماته.