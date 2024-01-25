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توضيح عاجل من "المرور" بشأن تسديد ملاك المركبات للمخالفات

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المرور
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أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، توضيحًا مهمًا بشأن تسديد ملاك المركبات للمخالفات.

توضيح مهم لـ "المرور" بشأن تسديد المخالفاتاضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن المادة السابعة عشر، الفقرة 2 من نظام المرور، تنص على  تسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له.
وأكدت أن نظام المرور يؤكد على أن لا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.


تنفيذ قرابة 1.8 مليون عملية عبر منصة "أبشر"

في الوقت نفسه، أعلنت الإدارة أنها تمكنت من تنفيذ قرابة 1.8 مليون عملية عبر منصة "أبشر" خلال شهر ديسمبر 2023.

تعزيز التحول الرقمي وتقليل الازدحام المروري

وأضافت أن الخدمات التي تم تنفيذها والتي بلغت 1.837.996 عملية خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 31 ديسمبر 2023، ساهمت في تعزيز التحول الرقمي، وتقليل الازدحام المروري، وتوفير الوقت والجهد.


تفاصيل العمليات التي تمت عبر أبشر

وشملت العمليات عبر "أبشر" أفراد: 118.122 تجديد رخصة سير مركبة، و76.941 إصدار طلب تفويض قيادة، و94.869 إذن إصلاح مركبة، و68.999 تجديد رخصة قيادة، و30.300 استبدال لوحات، و26.256 إسقاط مركبات مهملة وتالفة، و17.043 مبايعة مركبات، ثم 4842 صلاحية تأمين مركبات.


وشملت أرقام العمليات المنفّذة عبر "أبشر" أعمال: 23.614 إذن إصلاح مركبة للشركات، و147.73 تفويض قيادة للزائرين، و215.156 استعلامًا عن المخالفات المرورية، و2386 استعلامًا عن مركبة للمنشآت، و884.216 إصدار تفويض داخلي وخارجي، و54.910 إضافات مستخدم فعلي للمركبة، و128.130 تجييرًا للبطاقة الجمركية، و34.689 تجديد رخصة سير، و38.428 تحفظًا على نقل ملكية المركبة، و4322 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة.

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