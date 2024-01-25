تنبيه عاجل من سكني.. لماذا لم يتم إيداع الدعم في بعض الحسابات؟

أ أ

أعلن برنامج سكني، عن استمرار إيداع الدعم للمستفيدين حتى بعد مضي أكثر من 24 ساعة على بدء عملية الإيداع.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول أسباب تأخر الإيداع: "العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن، أمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية". اضافة اعلان



مرحبا,

العمل لايزال قائم لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن، أمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) January 25, 2024

إيداع دعم سكني



دعم سكني



شروط الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني

