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عاجل.. اليوم صرف معاشات الضمان.. والتأمينات الخميس القادم

معاش الضمان
مواعيد صرف المعاشات
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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف المعاش لعملاء أنظمة التقاعد، ومستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية.
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مواعيد صرف معاشات الضمان والتأمينات الاجتماعية

وقالت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية في "إكس": يتم صرف المعاشات يوم 25 من كل شهر ميلادي لمستفيدي أنظمة التقاعد، ويوم 1 من الشهر الميلادي لمستفيدي نظام التأمينات".
وأضافت: "فإذا وافق يوم الجمعة يتم صرف المستحقات في يوم الخميس وإذا وافق يوم السبت فيتم صرف المستحقات في يوم الأحد".


إيداع معاش التقاعد في حسابات المستفيدين

تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإيداع المعاشات في حسابات المستفيدين مطلع كل شهر ميلادي.
ويحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:
-بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.
-التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.
-أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية "مكملة" لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

كيفية احتساب معاش التقاعد

1- مدة الاشتراك السابقة قبل 1/1/1422هـ (متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك × مدة الاشتراك السابقة ÷ 600) مضافًا إلى ناتجـها قيمـة إعانة المعاليـن (20%) لثلاثة أفراد من العائلة، (15%) بالنسبة لفردين، (10%) بالنسبة لفرد واحد.
2- مدة الاشتراك اللاحقة بعد 1/1/1422هـ (متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك × مدة الاشتراك اللاحقة ÷ 480)، وناتج الفقرتين يصبح هو المعاش المستحق للمشترك.


استحقاق معاش العجز غير المهني

يعتبر المشترك عاجزًا متى ما تسببت حالته الصحية بأن يكسب أجرًا يساوي على الأقل ثلث أجره السابق وأن تستمر حالة العجز لديه مدة ستة أشهر أو أكثر.
 يستحق المشترك صرف معاش العجز في حال توفرت الشروط الآتية:
1ـ أن يحدث العجز قبل بلوغ المشترك سن الستين، وأن يكون على رأس العمل.
2ـ توفر مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهرًا متصلة أو (18) شهرًا متقطعة.
3ـ إثبات حالة العجز عن طريق اللجان الطبية المختصة خلال (18) شهرًا كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك.

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