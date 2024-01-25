راتب وبدل وتأمين.. الخطوط الجوية تطرح وظائف إدارية ومالية وتقنية شاغرة

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أعلنت شركة الخطوط الجوية، عن طرح عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس بالتخصصات "الإدارية، القانونية، التقنية، الهندسية"، للعمل في كل من مكة المكرمة وجدة على النحو التالي: اضافة اعلان





الخطوط الجوية تطرح وظائف إدارية ومالية وتقنية



التخصصات المطلوبة لوظائف الخطوط الجوية



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