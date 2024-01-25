راتب وبدل وتأمين.. الخطوط الجوية تطرح وظائف إدارية ومالية وتقنية شاغرة

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أعلنت شركة الخطوط الجوية، عن طرح عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس بالتخصصات "الإدارية،
القانونية، التقنية، الهندسية"، للعمل في كل من مكة المكرمة وجدة على النحو
التالي:
الخطوط
الجوية تطرح وظائف إدارية ومالية وتقنية 1 –
كابتن.
2 - أخصائي أول امتثال.
3 - أخصائي أول الحوكمة.
4 - أخصائي إدارة الإيرادات.
5 - رئيس هندسة الأمن السيبراني.
6 - مدير الطب الشرعي الرقمي والاستجابة للحوادث.
التخصصات
المطلوبة لوظائف الخطوط الجوية-
المالية
- القانون
- الاقتصاد
- إدارة الأعمال
- إدارة الامتثال
- علوم الحاسب
- الأمن السيبراني
- تقنية المعلومات
- الهندسة الصناعية
- أو ما يعادلهم.
المميزات1 - راتب شهري تنافسي.
2 - بدل نقل "وفقًا لسياسة الشركة".
3 - بدل سكن "وفقًا لسياسة الشركة".
4 - تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين "وفقًا لسياسة الشركة".
5 - قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين "وفقًا لسياسة الشركة".