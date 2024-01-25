عاجل.. حساب المواطن: التحقق من بيانات المتقدمين في هذا التاريخ

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حدد حساب المواطن، أقصى موعد للتحقق من بيانات المتقدمين بطلبات للحصول على الدعم.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي، وبناءً على البيانات يتم تحديد أهليتك واستحقاقك لدفعة الشهر الذي يليه". اضافة اعلان



يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي وبناءً على البيانات يتم تحديد أهليتك واستحقاقك لدفعة الشهر الذي يليه، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 24, 2024

خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



تعديلات حساب المواطن



تقديم اعتراض في حساب المواطن

