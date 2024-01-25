الخميس، 13 رجب 1445 ، 25 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. موعد إيداع إعانة التأهيل الشامل لشهر يناير وشروط الاستحقاق

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وزارة الموارد البشرية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حددت وزارة الموارد البشرية، موعد إيداع إعانة التأهيل الشامل لشهر يناير 2024. 
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم صرف إعانة التأهيل الشامل بتاريخ 26 من كل شهر ميلادي، وفي حال وافق تاريخ الصرف إجازة نهاية الأسبوع يتم الصرف في اليوم الذي يليه".


برنامج التأهيل الشامل

ويعد برنامج التأهيل الشامل من أهم البرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك وفقًا لشروط محددة لابد من توفرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على الدعم
ويهدف برنامج التأهيل الشامل إلى تقدم دعم للفئات من أصحاب الإعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأفادت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" بأنه "يتم صرف إعانة التأهيل الشامل بتاريخ 26 من كل شهر ميلادي، وفي حال وافق تاريخ الصرف إجازة نهاية الأسبوع يتم الصرف في اليوم الذي يليه".
ويوافق صرف الدعم لهذا الشهر يوم الثلاثاء المقبل. 

خطوات التقديم على برنامج التأهيل الشامل

لابد من القيام بسلسلة من الخطوات للحصول على دعم برنامج التأهيل الشامل، وتشمل: 
- يقوم الشخص بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وذلك عن طريق الحساب الشخصي له بتسجيل الاسم ورقم المرور.
- ثم يقوم بعد الدخول على الصفحة الرئيسة لموقع الوزارة ويقوم بالضغط على بوابة برنامج التأهيل الشامل.
- سوف يتم طلب إدخال مجموعة من البيانات من الشخص، وذلك للتأكد من أنه يستحق الحصول على الدعم مع إرفاق الأوراق والمستندات التي تؤكد صحة هذه البيانات.
- بعد إتمام إدخال كافة البيانات المطلوبة، يقوم الشخص بالضغط على أيقونة التقديم، وسوف تصل رسالة على هاتفه تؤكد له عملية الاشتراك.
- وبعد ذلك يتم متابعة موقع الوزارة للتأكد من قبول الحصول على دعم أو رفضه، مع توضيح سبب الرفض.

شروط الحصول على دعم التأهيل الشامل

حددت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط للحصول على دعم التأهيل الشامل للأشخاص المستحقين.
لابد أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.
يتم منح ذلك الدعم أيضًا للأشخاص المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة باختلاف درجة إعاقتهم، وهذا شرط أساسي للحصول على ذلك الدعم.
ألا يكون للشخص المتقدم أي مصدر دخل للإنفاق على نفسه ولا يتجاوز ذلك الدخل أكثر من 400 ريال.

طريقة الاستعلام عن الإعانة

للاستعلام عن الإعانة، يجب اتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 
الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية. 
اختيار خدمات الاستعلام والدخول على الاستعلام عن حالات ذوي الإعاقة. 
تسجيل البيانات المطلوبة بما في ذلك رقم الهوية للمستفيد. 
اختيار نوع الإعانة بعد كتابة رقم المستفيد في التأهيل الشامل. 
النقر على التحقق، وبعد ذلك النقر على عرض لمعرفة التفاصيل.
إذا تم قبول الطلب، يتم تحويل الإعانة المالية وفقًا لنوع الإعاقة.

الاستعلام عن الإعانة المالية

الدخول إلى رابط الخدمة من هنا
تعبئة البيانات التالية: رقم المستفيد، رقم الهوية الوطنية، نوع الإعانة، التحقق من الاستخدام البشري. ويمكنك تسجيل الدخول. 

اقرأ أيضا

بشرى لهؤلاء.. رابط وخطوات التقديم في وظائف وزارة الدفاع بخبرة وبدون

عاجل.. اليوم صرف معاشات الضمان.. والتأمينات الخميس القادم

رابط وطريقة الحصول على وظيفة في "نيوم" براتب 13 ألف ريال

مستشار قانوني يوضح عقوبة تخويف زوار الأماكن العامة

عاجل.. حساب المواطن يوضح شروط نزول الدعم لمن يمتلك سجلاً تجاريًا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وظائف فرص شاغرة 7:43 ص الأحد، 21 يناير 2024

قريبًا.. قرار بتوطين 16 ألف وظيفة في القطاع الهندسي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 10:38 ص الخميس، 18 يناير 2024

"الموارد" تُعدل "العمل المرن".. السماح للموظفين بأكثر من 95 ساعة شهريًا

الضمان الاجتماعي 7:38 ص الخميس، 18 يناير 2024

تعديلات مهمة في الضمان الاجتماعي بعد خصخصته.. التفاصيل

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 2:49 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

الموارد البشرية تعلن عن 51 وظيفة عبر برنامج العمل عن بُعد

اقرأ أيضا

نيوم
2:39 ص الخميس، 25 يناير 2024

راتب يصل لـ13 ألف ريال.. وظائف شاغرة في نيوم

حساب المواطن
2:03 ص الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. كيف يتم تسجيل الأيتام في حساب المواطن للاستفادة من الدعم؟

حساب-المواطن-1
12:58 ص الخميس، 25 يناير 2024

ما هي مدة الانتظار التي يحتاجها المستفيد من تحويله كتابع إلى مستقل في حساب المواطن؟

حساب المواطن
12:00 ص الخميس، 25 يناير 2024

بدون عمل ويسكن مع والده.. هل يمكن تسجيله في حساب المواطن؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
12:12 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. موعد إيداع إعانة التأهيل الشامل لشهر يناير وشروط الاستحقاق

20191212075905595
11:08 ص الخميس، 25 يناير 2024

تحذير عاجل من "الأرصاد".. أمطار ورياح وصواعق رعدية على مكة و5 مناطق لـ8 مساءً

الدعم السكني - دعم - سكني
10:27 ص الخميس، 25 يناير 2024

تنبيه عاجل من سكني.. لماذا لم يتم إيداع الدعم في بعض الحسابات؟

كلمات المرور
10:16 ص الخميس، 25 يناير 2024

خبراء يكشفون عن كلمات المرور الأكثر عرضة للاختراق في 2024

وزارة الدفاع
10:05 ص الخميس، 25 يناير 2024

بشرى لهؤلاء.. رابط وخطوات التقديم في وظائف وزارة الدفاع بخبرة وبدون

أهم 10
9:58 ص الخميس، 25 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد صرف راتب يناير وأقصر وأطول ساعات الصيام في رمضان