عاجل.. موعد إيداع إعانة التأهيل الشامل لشهر يناير وشروط الاستحقاق

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حددت وزارة الموارد البشرية، موعد إيداع إعانة التأهيل الشامل لشهر يناير 2024.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم صرف إعانة التأهيل الشامل بتاريخ 26 من كل شهر ميلادي، وفي حال وافق تاريخ الصرف إجازة نهاية الأسبوع يتم الصرف في اليوم الذي يليه".

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يتم صرف إعانة التأهيل الشامل بتاريخ 26 من كل شهر ميلادي ، و في حال وافق تاريخ الصرف اجازة نهاية الأسبوع يتم الصرف في اليوم الذي يليه.



سُعدنا بخدمتك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) January 25, 2024

برنامج التأهيل الشامل



خطوات التقديم على برنامج التأهيل الشامل



شروط الحصول على دعم التأهيل الشامل



طريقة الاستعلام عن الإعانة



الاستعلام عن الإعانة المالية

