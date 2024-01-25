عاجل.. موعد إيداع إعانة التأهيل الشامل لشهر يناير وشروط الاستحقاق

أ أ
حددت وزارة الموارد البشرية، موعد إيداع إعانة التأهيل الشامل لشهر يناير 2024.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم صرف إعانة التأهيل الشامل بتاريخ 26 من كل شهر ميلادي، وفي حال وافق تاريخ الصرف إجازة نهاية الأسبوع يتم الصرف في اليوم الذي يليه".
أهلاً بك,— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) January 25, 2024
اضافة اعلان
يتم صرف إعانة التأهيل الشامل بتاريخ 26 من كل شهر ميلادي ، و في حال وافق تاريخ الصرف اجازة نهاية الأسبوع يتم الصرف في اليوم الذي يليه.
سُعدنا بخدمتك
برنامج التأهيل الشاملويعد برنامج التأهيل الشامل من أهم البرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك وفقًا لشروط محددة لابد من توفرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على الدعم
ويهدف برنامج التأهيل الشامل إلى تقدم دعم للفئات من أصحاب الإعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأفادت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" بأنه "يتم صرف إعانة التأهيل الشامل بتاريخ 26 من كل شهر ميلادي، وفي حال وافق تاريخ الصرف إجازة نهاية الأسبوع يتم الصرف في اليوم الذي يليه".
ويوافق صرف الدعم لهذا الشهر يوم الثلاثاء المقبل.
خطوات التقديم على برنامج التأهيل الشامللابد من القيام بسلسلة من الخطوات للحصول على دعم برنامج التأهيل الشامل، وتشمل:
- يقوم الشخص بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وذلك عن طريق الحساب الشخصي له بتسجيل الاسم ورقم المرور.
- ثم يقوم بعد الدخول على الصفحة الرئيسة لموقع الوزارة ويقوم بالضغط على بوابة برنامج التأهيل الشامل.
- سوف يتم طلب إدخال مجموعة من البيانات من الشخص، وذلك للتأكد من أنه يستحق الحصول على الدعم مع إرفاق الأوراق والمستندات التي تؤكد صحة هذه البيانات.
- بعد إتمام إدخال كافة البيانات المطلوبة، يقوم الشخص بالضغط على أيقونة التقديم، وسوف تصل رسالة على هاتفه تؤكد له عملية الاشتراك.
- وبعد ذلك يتم متابعة موقع الوزارة للتأكد من قبول الحصول على دعم أو رفضه، مع توضيح سبب الرفض.
شروط الحصول على دعم التأهيل الشاملحددت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط للحصول على دعم التأهيل الشامل للأشخاص المستحقين.
لابد أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.
يتم منح ذلك الدعم أيضًا للأشخاص المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة باختلاف درجة إعاقتهم، وهذا شرط أساسي للحصول على ذلك الدعم.
ألا يكون للشخص المتقدم أي مصدر دخل للإنفاق على نفسه ولا يتجاوز ذلك الدخل أكثر من 400 ريال.
طريقة الاستعلام عن الإعانةللاستعلام عن الإعانة، يجب اتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.
اختيار خدمات الاستعلام والدخول على الاستعلام عن حالات ذوي الإعاقة.
تسجيل البيانات المطلوبة بما في ذلك رقم الهوية للمستفيد.
اختيار نوع الإعانة بعد كتابة رقم المستفيد في التأهيل الشامل.
النقر على التحقق، وبعد ذلك النقر على عرض لمعرفة التفاصيل.
إذا تم قبول الطلب، يتم تحويل الإعانة المالية وفقًا لنوع الإعاقة.
الاستعلام عن الإعانة الماليةالدخول إلى رابط الخدمة من هنا
تعبئة البيانات التالية: رقم المستفيد، رقم الهوية الوطنية، نوع الإعانة، التحقق من الاستخدام البشري. ويمكنك تسجيل الدخول.