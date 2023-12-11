أخبار السعودية.. حقيقة المعلومات المتداولة حول أراضي مشروع الدرعية وبشرى لطلاب الثانوية الموهوبين

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
"هيئة التطوير" تكشف حقيقة المعلومات المتداولة حول أراضي مشروع الدرعية
نفت هيئة تطوير بوابة الدرعية ما يتم تداوله من معلومات غير صحيحة في منصات وسائل التواصل الاجتماعي حول الأراضي المنزوعة والواقعة ضمن محيط مشروع الدرعية.
شمال المملكة.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بجان أنهى حياة مواطن بطعنة نافذة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم, بياناً، بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الحدود الشمالية, فيما يلي نصه:
بشرى لطلاب الثانوية الموهوبين.. تفاصيل برنامج "التسجيل المزدوج" بجامعة جدة
تنظم جامعة جدة،لقاءً لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة للتعريف ببرنامج "التسجيل المزدوج"، الذي يهدف لاستقطاب ورعاية الموهوبين.
شروط حصول المطلقة على معاش الضمان الاجتماعي
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط استحقاق المطلقة معاش الضمان الاجتماعي.
طريقة تفعيل خدمة تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين 1445
أكدت الإدارة العامة للجوازات على أنه يمكن للأفراد المسجلين في منصة أبشر تحديث جوازات أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية إلكترونياً.
أكثر من 552 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين
سجلت التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، أكثر من 550 مليون ريال، بعد نحو 40 يومًا على من انطلاقها.
إنذار أحمر لـ11 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تحذيرًا، من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، متوقعاً هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ تستمر في كل المناطق حتى الحادية عشر مساءً.
إيقافها في 8 حالات.. ضوابط صرف علاوة التربية الخاصة بالمدارس
حددت وزارة التعليم، ثماني حالات يتم بموجبها إيقاف صرف علاوة التربية الخاصة التي تصرف للمعلمين والمعلمات.
بادر بالتسجيل.. وظائف لحديثي التخرج في أرامكو موبيل"سامرف"
أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف) في مدينة ينبع الصناعية عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم والبكالوريوس) منها لحديثي التخرج حسب المسميات والشروط التالية: