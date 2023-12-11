عاجل.. طريقة تفعيل خدمة تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين 1445

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أكدت الإدارة العامة للجوازات على أنه يمكن للأفراد المسجلين في منصة أبشر تحديث جوازات أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية إلكترونياً. اضافة اعلان





تجديد جواز السفر للمقيمين في أبشر



خطوات التسجيل في منصة أبشر



تجديد جواز السفر للعمالة المنزلية



لا نقل لمعلومات جواز منتهى الصلاحية



تجديد جواز السفر إلكترونيًا



أولًا: الشروط الواجب تحققها في الكفيل:



ثانيا: الشروط الواجب تحققها في فرد الأسرة أو العامل:



رسوم تجديد الجواز السعودي 5 سنوات



تجديد جواز السفر السعودي 10 سنوات لمن أتم 21 عاما



وتتيح منصة أبشر العديد من الخدمات للمواطنين لتسهيل إتمام خدماتهم، ومنها خدمة تجديد جواز السفر للمقيمين عبر أبشر، سواء لأفراد الأسرة المقيمين أو للعمالة المنزلية.ولإتمام تجديد جواز السفر للمقيمين في أبشر للأفراد المرافقين، يجب اتباع الخطوات الآتية:ـ دخول منصة أبشر من هناـ اختيار خدمات أفراد الأسرة.ـ اختيار خدمات.ـ اختيار تحديث معلومات جواز سفر المقيمين.ـ تجديد جواز السفر للعمالةوللتمكن من تجديد جواز السفر للعمالة المنزلية، يجب اتباع الخطوات الآتية:1ـ دخول منصة أبشر من هنا2ـ اختيار خدمات العمالة.3ـ اختيار خدمات.4ـ اختيار تحديث معلومات جواز سفر المقيمين.وأوضحت الجوازات أنه لا يتم نقل معلومات جواز منتهي الصلاحية أو متبق على انتهائه 6 أشهر أو أقل.ووفقًا لما أوضحته مديرية الجوازات فإن تجديد الجواز للمواطن يستغرق يومين عمل إن تم إصداره عبر منصة أبشر.في حال تعذر تنفيذ عملية تجديد الجواز من منصة أبشر، يمكن للمواطن أو المقيم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات للحصول على الخدمة.وكشفت منصة أبشر شروط تجديد جواز السفر إلكترونيا للمقيمين، ومنها:ـ أن يكون حيًّا.ـ ألا يكون مطلوبا أمنيًا.ـ أن يكون حيًّا.ـ ألا يكون مطلوبا أمنيًا.ـ عدم وجود مخالفات مرورية.ـ أن يكون داخل المملكة في أثناء طلب الخدمة.ـ ألا يكون مسجلًا بالنظام "هارب".ـ لا يتم نقل معلومات جواز منتهي الصلاحية أو متبقٍ على انتهائه 6 أشهر أو أقل.ـ ألا يكون سبق التعديل على جواز السفر من أبشر خلال آخر 5 سنوات.وتبلغ رسوم تجديد الجواز السعودي 5 سنوات 300 ريال، وتبلغ رسوم تجديد جواز السفر السعودي 10 سنوات 600 ريال حسبما أوضحت مديرية الجوازات.ويمكن سداد رسوم تجديد الجواز بطريقتين، الأولى هي نظام المدفوعات الحكومية على منصة أبشر، والثانية هي نظام المدفوعات الحكومية لدى البنوك السعودية.وأوضحت مديرية الجوازات، أنه يتاح تجديد جواز السفر السعودي 10 سنوات لمن أتم 21 عامًا، ووفقًا لمنصة أبشر إذا كان عمر صاحب الجواز 21 عامًا أو أكبر يمكن اختيار مدة الجواز.ويمكن تجديد الجواز لأحد أفراد الأسرة لمن هم أقل من 21 عامًا فقط، بينما يستطيع المستخدم تنفيذ الخدمة من خلال حسابه في منصة أبشر في حال تجاوزه 21 عامًا.