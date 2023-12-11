الإثنين، 27 جمادى الأولى 1445 ، 11 ديسمبر 2023

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عاجل.. طريقة تفعيل خدمة تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين 1445

جواز السفر
تجديد جواز سفر
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أكدت الإدارة العامة للجوازات على أنه يمكن للأفراد المسجلين في منصة أبشر تحديث جوازات أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية إلكترونياً.اضافة اعلان

تجديد جواز السفر للمقيمين في أبشر

وتتيح منصة أبشر العديد من الخدمات للمواطنين لتسهيل إتمام خدماتهم، ومنها خدمة تجديد جواز السفر للمقيمين عبر أبشر، سواء لأفراد الأسرة المقيمين أو للعمالة المنزلية.
ولإتمام تجديد جواز السفر للمقيمين في أبشر للأفراد المرافقين، يجب اتباع الخطوات الآتية:


خطوات التسجيل في منصة أبشر

ـ دخول منصة أبشر من هنا
ـ اختيار خدمات أفراد الأسرة.
ـ اختيار خدمات.
ـ اختيار تحديث معلومات جواز سفر المقيمين.
ـ تجديد جواز السفر للعمالة

تجديد جواز السفر للعمالة المنزلية

وللتمكن من تجديد جواز السفر للعمالة المنزلية، يجب اتباع الخطوات الآتية:
1ـ دخول منصة أبشر من هنا
2ـ اختيار خدمات العمالة.
3ـ اختيار خدمات.
4ـ اختيار تحديث معلومات جواز سفر المقيمين.



لا نقل لمعلومات جواز منتهى الصلاحية

وأوضحت الجوازات أنه لا يتم نقل معلومات جواز منتهي الصلاحية أو متبق على انتهائه 6 أشهر أو أقل.
ووفقًا لما أوضحته مديرية الجوازات فإن تجديد الجواز للمواطن يستغرق يومين عمل إن تم إصداره عبر منصة أبشر.
في حال تعذر تنفيذ عملية تجديد الجواز من منصة أبشر، يمكن للمواطن أو المقيم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات للحصول على الخدمة.

تجديد جواز السفر إلكترونيًا

وكشفت منصة أبشر شروط تجديد جواز السفر إلكترونيا للمقيمين، ومنها:

أولًا: الشروط الواجب تحققها في الكفيل:

ـ أن يكون حيًّا.
ـ ألا يكون مطلوبا أمنيًا.

ثانيا: الشروط الواجب تحققها في فرد الأسرة أو العامل:

ـ أن يكون حيًّا.
ـ ألا يكون مطلوبا أمنيًا.
ـ عدم وجود مخالفات مرورية.
ـ أن يكون داخل المملكة في أثناء طلب الخدمة.
ـ ألا يكون مسجلًا بالنظام "هارب".
ـ لا يتم نقل معلومات جواز منتهي الصلاحية أو متبقٍ على انتهائه 6 أشهر أو أقل.
ـ ألا يكون سبق التعديل على جواز السفر من أبشر خلال آخر 5 سنوات.



رسوم تجديد الجواز السعودي 5 سنوات

وتبلغ رسوم تجديد الجواز السعودي 5 سنوات 300 ريال، وتبلغ رسوم تجديد جواز السفر السعودي 10 سنوات 600 ريال حسبما أوضحت مديرية الجوازات.
ويمكن سداد رسوم تجديد الجواز بطريقتين، الأولى هي نظام المدفوعات الحكومية على منصة أبشر، والثانية هي نظام المدفوعات الحكومية لدى البنوك السعودية.

تجديد جواز السفر السعودي 10 سنوات لمن أتم 21 عاما

وأوضحت مديرية الجوازات، أنه يتاح تجديد جواز السفر السعودي 10 سنوات لمن أتم 21 عامًا، ووفقًا لمنصة أبشر إذا كان عمر صاحب الجواز 21 عامًا أو أكبر يمكن اختيار مدة الجواز.
ويمكن تجديد الجواز لأحد أفراد الأسرة لمن هم أقل من 21 عامًا فقط، بينما يستطيع المستخدم تنفيذ الخدمة من خلال حسابه في منصة أبشر في حال تجاوزه 21 عامًا.

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