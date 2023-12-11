الإثنين، 27 جمادى الأولى 1445 ، 11 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

بادر بالتسجيل.. وظائف لحديثي التخرج في أرامكو موبيل"سامرف"

ارامكو سارف
شركة آرامكو سامرف
أ أ
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أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف) في مدينة ينبع الصناعية عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم والبكالوريوس) منها لحديثي التخرج حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان
 

- متدرب فني ميكانيكي (Mechanical Technician Trainee)

المتطلبات: دبلوم أو درجة جامعية في تخصص التكنولوجيا الميكانيكية (حديث تخرج أو خبرة لاتقل عن سنتين).
 

- متدرب فني آلالات (Instrument Technician Trainee)

المتطلبات: دبلوم أو درجة جامعية في تخصص الإلكترونيات أو تكنولوجيا الأجهزة (حديث تخرج أو خبرة لاتقل عن سنتين).
 

- متدرب فني محللات (Analyzers Technician Trainee)

المتطلبات: درجة جامعية في تخصص تشغيل العمليات وتكنولوجيا التحليل الكيميائي (حديث تخرج أو خبرة لاتقل عن سنتين).

المزايا:

- رواتب تنافسية. 
- بدل مواصلات. 
- بدل سكن يعادل ثلاث رواتب سنوياً.
- تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين. 
- بدل تعيين. 
- مكافأة سنوية. 
- مكافأة الأداء السنوي. 
- مكافأة رمضان. 
- برنامج تمليك المنازل. 
- خطة الإدخار. 
- مكافآت الخدمة. 
- فرص التطوير. 
- المرافقة الطبية للمُعالين. 

نبذة عن الشركة:


شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة سامرف عبارة عن مشروع مشترك تعود ملكيتها مناصفة لشركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية وشركة موبيل ينبع ريفايننج انك.
وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة أكسون موبيل وتعتبر أكبر شركة لانتاج وتصدير النفط بالعالم ، كما يعود تاريخها لأكثر من سبعين سنة.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: إضغط هنا

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