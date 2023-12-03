أخبار السعودية.. أول إجازة في الفصل الدراسي الثاني وأقصى قيمة لعلاوة المعلم الممارس

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



موعد أول إجازة في الفصل الدراسي الثاني

يتخلل الفصل الدراسي الثاني في مختلف مدارس المملكة، إجازات عدة للطلاب والمعلمين، على النحو التالي:



بشرى من "الموارد" بخصوص علاوة المعلم الممارس وهذه أقصى قيمة لها

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن علاوة المعلم الممارس لاتتوقف إلا في آخر درجة لسلم رتبة "المعلم الممارس" وتبلغ 21 ألفًا و250 ريالاً.



طريقة ورابط الاعتراض على أهلية دعم حساب المواطن لشهر ديسمبر 1445

حدد حساب المواطن، خطوات الاعتراض على عدم الأهلية، وذلك في أعقاب الإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة 73 – لشهر ديسمبر.



لـ 13 درجة.. "الأرصاد" يُحذر سكان الرياض من انخفاض الحرارة



محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: من المتوقع أن تراوح درجات الحرارة في الرياض غدا ما بين 13-15 درجة مئوية.



خطوات ورابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1445



لخدمة ملايين الطلاب، أطلقت وزارة التعليم منصة مدرستي، لتصبح من المنصات التعليمية المتميزة في المملكة والتي أتاحت للطلاب فرصه التعليم عن بُعد.



إحباط ترويج كميات من مادة الحشيش المخدر في عسير

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن بمحافظة سراة عبيدة، لترويجه 44 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.



بدء التقديم على برنامج خادم الحرمين للابتعاث في التخصصات غير الربحية

أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بدء التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في التخصصات غير الربحية التي تدعم بدورها رؤية المركز وتطلعاته المستقبلية من خلال تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية الطموحة في بناء مستقبل القطاع.



"البلدية": منع تغطية الشرفات بالألوان المخالفة لواجهة المبنى

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن مسودة دليل المحددات التصميمية لتغطية «الشرفات»، وأشارت إلى منع تغطية الشرفات بأي من المواد والألوان والأشكال؛ التي تخالف واجهة المبنى.



هيئة تقويم التعليم تعلن الانتهاء من قياس الأداء الأكاديمي لعام ٢٠٢٣م

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب للمرة الأولى عن الانتهاء من قياس الأداء الأكاديمي لعام ٢٠٢٣م للجامعات والكليات السعودية في (13) تخصصًا في البرامج الأكاديمية .



