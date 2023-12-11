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عاجل.. إيقافها في 8 حالات.. ضوابط صرف علاوة التربية الخاصة بالمدارس

المعلمين الجدد
التعليم وضعت ضوابط لصرف علاوة التربية الخاصة
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حددت وزارة التعليم، ثماني حالات يتم بموجبها إيقاف صرف علاوة التربية الخاصة التي تصرف للمعلمين والمعلمات.

حالات توقف صرف علاوة التربية الخاصة بالمدارساضافة اعلان

وأوضحت الوزارة، في الضوابط الخاصة بالعام الدراسي الحالي، أن هذه الحالات تتضمن:
-عدم وجود نصاب تعليمي للمعلم أو حالات فردية مسندة إليه.
-إذا تم إيقاف راتب الموظف لأي سبب من الأسباب النظامية المسوغة لذلك.
-إذا نقل الموظف من مجال ذوي الإعاقة إلى مجال آخر ولو كان متخصصًا.
-إذا حصل على تقييم أداء وظيفي بتقدير يقل عن جيد (ولا يتم إعادة صرفها له إلا إذا تحسن المستوى على ألا يستأنف الصرف إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الإيقاف).
-إذا كلف المشمول بالعلاوة بعمل آخر من غير الوظائف التي تصرف لها العلاوة ولم يباشر عمله الأساسي.
-في حال انتهاء تكليف شاغلي الوظائف التعليمية (التشكيلات المدرسية - الإشرافية).
-في حال الترقية أو التكليف على وظيفة غير مشمولة بالعلاوة.
-في حال تحوير أو تعديل مسمى وظيفة أحد شاغلي الوظائف الإدارية.

ضوابط صرف علاوة التربية الخاصة

وفقًا للضوابط، تصرف العلاوة للمعلمين والمعلمات المتخصصين في التربية الخاصة بنسبة 20% من أول مربوط من الرتبة التي يشغلها الموظف.
وتبدأ صرف العلاوة بتاريخ التكليف، وتنتهي بانتهائه، ويتوقف الصرف في حال عدم وجود نصاب تعليمي، أو حالات فردية مسندة إلى المعلم أو المعلمة.
وتضمنت الضوابط، أن يكون صرف العلاوة شهريًا، مع التقيُّد بميزانية الفصول للمعاهد وبرامج التربية الخاصة، ولا تُصرف عند التعويض عن الإجازات أو الابتعاث والإيفاد.
ولا تُصرف لغير المتخصصين العاملين في المدارس التي يوجد بها برامج ذوي الإعاقة "فصول الدمج الكلي" الموجودة في التعليم مثل: برنامج تيسير صعوبات التعلُّم، وفرط الحركة، وتشتُّت الانتباه.
ويُكتفى بصرفها للمعلم المتخصص في التربية الخاصة، وفي حال تعذُّر وجود متخصص، والحاجة لتكليف معلمي التعليم العام، يُراعى أنْ يكون التكليف وفق دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية، وتُصرف العلاوة لهم بنسبة 20% تبدأ بتاريخ التكليف وتنتهي بانتهائه.

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