الإثنين، 27 جمادى الأولى 1445 ، 11 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أكثر من 552 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


سجلت التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، أكثر من 550 مليون ريال، بعد نحو 40 يومًا على من انطلاقها.اضافة اعلان
وبلغ إجمالي المتبرعين حتى الآن مليون و123 ألفًا و71 شخصًا، بإجمالي تبرعات بلغ 552 مليونًا و378 ألفًا و103 ريالات.

الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وانطلقت الحملة عبر منصة "ساهم" في الثاني من نوفمبر الماضي، بناءً على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله – الدعوة، بإطلاق حملة تبرعات شعبية عبر منصة "ساهم"، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وأعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، خلال التدشين، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لهذه الحملة بمبلغ قدره 30 مليون ريال.
كما أعلن عن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمبلغ 20 مليون ريال.

قنوات التبرع للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وأوضح أنه سيجري جمع التبرعات عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق "ساهم" أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة، أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز؛ مبيناً أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية، وتصل إلى مستحقيها كاملة.
ويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني التالي: https://sahem.ksrelief.org/Gaza.
 كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحي
 أو تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وجوجل بلاي.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن



اقرأ أيضا

وزارة الداخلية
3:42 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

شمال المملكة.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بجان أنهى حياة مواطن بطعنة نافذة

فف67ع65ع7
3:19 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

هجمات خاطفة.. مداهمة أوكار المخدرات في هذه المناطق

جامعة جدة
3:09 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

بشرى لطلاب الثانوية الموهوبين.. تفاصيل برنامج "التسجيل المزدوج" بجامعة جدة

الدفاع المدني1
3:02 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

الدفاع المدني يرصد مخالفة إعاقة الوصول إلى صندوق الحريق في المدينة

اقرأ أيضا

رابط التقديم.. غرفة الرياض تطرح وظائف شاغرة لحملة الكفاءة فأعلى

عاجل.. "هيئة التطوير" تكشف حقيقة المعلومات المتداولة حول أراضي مشروع الدرعية

أخبار السعودية.. 8 حالات توقف صرف علاوة التربية الخاصة بالمدارس وشروط التراخيص الإنشائية والتجارية

شاهد.. تدفق الشلالات نتيجة أمطار وسيول بجده في تبوك

عاجل.. إيقافها في 8 حالات.. ضوابط صرف علاوة التربية الخاصة بالمدارس

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين 11:15 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

أكثر من 548 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين 2:07 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

أكثر من 546 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين 12:24 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

554 مليون ريال تبرعات للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين 4:43 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

541 مليون ريال تبرعات للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة

اقرأ أيضا

5656
12:31 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

تنبه مهم لـ "المرور" بشأن القيادة في الظروف الجوية المتقلبة

ايجار
12:02 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. هيئة العقار تمنع دفع الإيجار خارج "منصة إيجار" ابتداءً من هذا التاريخ

65676
11:58 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

أمطار تبوك.. شاهد السيول تجري أنهارًا وتجتاح شمال قيال

النيابة العامة
11:47 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

النيابة العامة: إحالة مواطنَين للمحكمة تسببا في وفاة شخص بتصادمهما عمدا بمركبتيهما

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
3:03 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. شروط حصول المطلقة على معاش الضمان الاجتماعي

أمطار غزيرة على عسير
2:55 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

إنذار أحمر لـ11 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

هيئة التطوير الرياض
2:01 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. "هيئة التطوير" تكشف حقيقة المعلومات المتداولة حول أراضي مشروع الدرعية

أخبار السعودية
1:30 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. 8 حالات توقف صرف علاوة التربية الخاصة بالمدارس وشروط التراخيص الإنشائية والتجارية

المعلمين الجدد
1:01 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. إيقافها في 8 حالات.. ضوابط صرف علاوة التربية الخاصة بالمدارس

النيابة العامة
11:47 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

النيابة العامة: إحالة مواطنَين للمحكمة تسببا في وفاة شخص بتصادمهما عمدا بمركبتيهما