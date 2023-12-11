أكثر من 552 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين

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سجلت التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، أكثر من 550 مليون ريال، بعد نحو 40 يومًا على من انطلاقها. اضافة اعلان

وبلغ إجمالي المتبرعين حتى الآن مليون و123 ألفًا و71 شخصًا، بإجمالي تبرعات بلغ 552 مليونًا و378 ألفًا و103 ريالات.





الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة



قنوات التبرع للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

