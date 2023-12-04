أخبار السعودية.. تحليل المخدرات في فحص ما قبل الزواج وتحذير من"أبشر"

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
"الشورى" يناقش إدراج تحليل المخدرات في فحص ما قبل الزواج
ناقش مجلس الشورى اليوم (الاثنين) مقترحاً يتضمن المطالبة بإدراج تحليل الخلو من المخدرات ضمن فحص ما قبل الزواج.
إحالة متهم من جنسية عربية إلى المحكمة المختصة لارتكابه هذه الجرائم
أعلنت النيابة العامة اليوم، أنها قررت إحالة متهم من جنسية عربية إلى المحكمة المختصة لارتكابه عدداً من جرائم التزوير.
"الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وجريان السيول على عدد من مناطق المملكة.
وزير الطاقة: المملكة تهدف إلى أن تصبح مصدرًا رئيسيًا للهيدروجين الأخضر عالميًا
قال وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة تهدف لأن تصبح مصدرًا رئيسيًا للهيدروجين الأخضر عالميًا.
للطلاب وأولياء الأمور.. كيف تستخدم منصة مدرستي وتتعرف على أبرز مزاياها؟
أضحت منصة مدرستي، ركيزة أساسية في العملية التعليمية بالمملكة، وذلك بعد نحو أربع سنوات من ظهورها إلى النور، إبان جائحة كوفيد – 19، مع إلغاء الانتظام حضوريًا وجعل الدراسة عن بعد في مدارس الممللكة، لمنع تفشي العدوى أنذاك.
خطوات حجز موعد مدرسة القيادة عن طريق أبشر 1445
بعد إعلان الهيئة العامة للمرور عن إتاحة إمكانية حجز موعد في مدارس تعليم القيادة بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر الرسمية الإلكترونية، وذلك رغبةً في التسهيل على جميع الراغبين في إتمام ذلك الأمر، يتساءل الكثيرون عن كيفية حجز موعد مدرسة القيادة عبر أبشر 1445 وتعديل موعد والأوراق المطلوبة.
هل السجل الزراعي يؤثر على الضمان الاجتماعي؟
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن السجل الزراعي لا يؤثر على استحقاق الضمان الاجتماعي.
الزكاة والضربة والجمارك: «الإكرامية» خارج نطاق «القيمة المضافة»
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمكن للشخص الخاضع للضريبة أو الموظفين الذين يعملون لديه الحصول على مقابل مالي إضافي على الخدمات المقدمة المتعارف عليها بـ "الإكرامية".
"أبشر" تحذر من الاستغلال والاحتيال.. ومشاركة هذه المعلومات كلمة السر
جددت منصة "أبشر" الإلكترونية تحذيرها من عمليات الاحتيال من خلال مشاركة بيانات ومعلومات الهوية الوطنية مع الآخرين، وناشدت المواطنين بعدم منح هؤلاء الفرصة "ليستغلونك".
راتب 5700 ريال .. غرفة حفر الباطن تعلن عن 280 وظيفة بالرياض وجدة
أعلنت غرفة حفر الباطن عن توفر 280 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في (الرياض وجدة) بالتعاون مع شركة زهران لإدارة المرافق مع جهات حكومية.
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