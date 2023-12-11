عاجل.. شروط حصول المطلقة على معاش الضمان الاجتماعي

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط استحقاق المطلقة معاش الضمان الاجتماعي.

وأعفت الوزارة المطلقة التي لديها أبناء من شرط الاستقلال في السكن، للحصول على معاش الضمان الاجتماعي. اضافة اعلان

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم احتساب المطلقة التي لديها ابن فأكثر "كأسرة مستقلة" عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، ولا يشترط استقلالها في المسكن".





أهلاً بك,



يتم احتساب المطلقة التي لديها ابن فأكثر "كأسرة مستقلة" عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور , ولا يشترط استقلالها في المسكن



يمكنك التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية (منصة الدعم والحماية الإجتماعية)



سُعدنا بتواصلك. وعليكم السلامأهلاً بك,يتم احتساب المطلقة التي لديها ابن فأكثر "كأسرة مستقلة" عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور , ولا يشترط استقلالها في المسكنيمكنك التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية (منصة الدعم والحماية الإجتماعية) https://t.co/QNwBc7qkCN سُعدنا بتواصلك. December 11, 2023



أهلاً بك,



المطلقة التي ليس لديها أبناء سيتم دراسة استحقاقها مع الأسرة التي تعيش معها بناءً على معايير الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور



يمكنك التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية (منصة الدعم والحماية الإجتماعية)



سُعدنا بتواصلك. وعليكم السلامأهلاً بك,المطلقة التي ليس لديها أبناء سيتم دراسة استحقاقها مع الأسرة التي تعيش معها بناءً على معايير الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطوريمكنك التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية (منصة الدعم والحماية الإجتماعية) https://t.co/QNwBc7qkCN سُعدنا بتواصلك. December 10, 2023

شروط حصول المطلقة على الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



معاش الضمان الاجتماعي



في المقابل، أوضحت أن "المطلقة التي ليس لديها أبناء سيتم دراسة استحقاقها مع الأسرة التي تعيش معها بناءً على معايير الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور".فيما يلي شروط حصول المطلقة على الضمان الاجتماعي:-أن تكون سعودية الجنسية.-أن يمر على طلاقها ما لايقل عن عامين.-لا يزيد السن عن 65 ولا ينقص عن 35.-تقديم وثيقة الطلاق.-الإقامة الدائمة في المملكة.عدم امتلاكها أي عقارات.أن يتوفر لديها حساب بنكي؛ لتحويل إليه الراتب الشهري من الهيئة.يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.- إنشاء حساب جديد.- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.-التأكيد على البيانات المدخلة.-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.-يجب على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.