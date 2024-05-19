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عاجل.. هل يتم صرف راتب واحد أم راتبين قبل عيد الأضحى؟

رواتب المواطنين
رواتب - أرشيفية
أ أ
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غالبًا ما يكون الاهتمام أكبر بمعرفة مواعيد صرف الرواتب، مع اقتراب الأعياد، حيث يتزايد الإنفاق فيها عادة مقارنة بالشهور الأخرى. اضافة اعلان
وفيما يتبقى أقل من شهر على موعد عيد الأضحى المبارك، يبرز التساؤل حول توقيت صرف الرواتب على الرغم من ربطها بالشهور الميلادية. 

هل يتم تبكير موعد صرف الرواتب؟

وفي العام الماضي، جرى تبكير موعد صرف الرواتب للقطاع العام والحكومي ليكون يوم الاثنين 26 من يونيو 2023م، بسبب تزامن إجازة عيد الأضحى المبارك مع موعد الصرف المعتاد.
وهذا العام، يصادف عيد الأضحى المبارك، يوم 16 من يونيو 2024م، مما يجعل ومن غير المرجح التبكير بمواعيد صرف الرواتب لهذا الشهر؛ نظرًا لأن موعد الصرف بعيد إلى حد كبير عن موعده.
كما أنه من غير المرجح صرف راتب الشهر التالي (يونيو) قبل عيد الأضحى، لأنه سيتبقى 11 يومًا على إيداعه.

مواعيد صرف الرواتب

ويتأرجح موعد صرف الرواتب ما بين يومي 27 و28 من كل شهر ميلادي. 
وحددت وزارة المالية مواعيد صرف الرواتب على أساس الشهور الميلادية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب. 

توحيد مواعيد صرف الرواتب

وجاء ذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الصادرة في يناير 2018، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
وإذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.

موعد إيداع راتب مايو

وعلى ضوء جدول الرواتب المحدد سلفًا، فإنه من المقرر أن يتم إيداع راتب شهر مايو الجاري للموظفين بالقطاع الحكومي- يوم الاثنين 27/05/2024، الموافق 19/11/1445هـ.

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