الأربعاء، 15 جمادى الأولى 1445 ، 29 نوفمبر 2023

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أخبار السعودية.. قيمة استحقاقك في الضمان الاجتماعي وصرف معاش التأمينات في هذا الموعد

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

أنهى حياة يمني بشكل بشع.. تنفيذ حكم الشرع بهندي في الشرقية
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

قبل يوم من الصرف.. تعرف على قيمة استحقاقك في الضمان الاجتماعي
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريقة احتساب استحقاق معاش الضمان الاجتماعي.

صرف معاش التأمينات لشهر نوفمبر في هذا الموعد
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف المعاش لعملاء نظام التأمينات.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي 1445
معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.

هل يشترط التسجيل في حساب المواطن برقم جوال المتقدم؟
اشترط حساب المواطن، التسجيل برقم جوال جديد لم يسبق تسجيله من قبل.

وزارة الحج: نتوسع في الشراكات لتعزيز تجربة الحاج والمعتمر
أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أهمية التوسع في الشراكات التوعوية من أجل تعزيز تجربة الحجاج، والمعتمرين وتحقيق راحتهم وسلامتهم.

خطوة بخطوة.. طريقة استخراج بطاقة تقدير للمتقاعدين من التأمينات
تتيح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، للعملاء المتقاعدين (مدنيين وعسكريين)، استخراج بطاقة تقدير عبر الموقع الإلكتروني.

فرصة للخريجين.. "المواصفات" تُعلن عن وظائف شاغرة في مختلف التخصصات
أعلنت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة عن وظائف "إدارية ومالية وقانونية وهندسية"، لحملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل في الرياض وجدة على النحو التالي:

عدد السجلات التجارية في جازان يبلغ 55 ألفا بزيادة 52%
كشفت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية في منطقة جازان 52% خلال السنوات الخمس الماضية، وصولاً إلى أكثر من 55 ألف سجل تجاري.

أئمة ومؤذنون.. الشؤون الإسلامية تطرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية بجميع المناطق
تعلن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إتاحة التسجيل في وظائف (الأئمة) و (المؤذنين) لحملة (الثانوية) في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

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