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شمال المملكة.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بجان أنهى حياة مواطن بطعنة نافذة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم, بياناً، بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الحدود الشمالية, فيما يلي نصه:
 قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.اضافة اعلان
 وقال تعالى: ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
 أقدم / هيكل بن سعيد بن صبر الشمري - سعودي الجنسية - على قتل فضلي بن حمود بن فايز الشمري - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بخنجر في صدره، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
 وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

صدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً

وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
 وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ هيكل بن سعيد بن صبر الشمري – سعودي الجنسية – يوم الاثنين 27 / 5 / 1445هـ الموافق 11 / 12 / 2023م بمنطقة الحدود الشمالية.

استتاب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله

 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتاب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.
 وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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